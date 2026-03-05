Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Programı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor.
İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.
Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz.
Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz.
(Eşel mobil) Fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş, petrol, doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar vatandaşın yükünü paylaşmış olacağız.
İlk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır.
(İran'dan ateşlenen balistik mühimmat) Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok net gösterdik. Benzer olayın tekerrür etmemesi için gerekli ikazlarda bulunduk.
Kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.
Hükümetimiz İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır.
Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz."