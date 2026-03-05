Dolar
44.00
Euro
51.08
Altın
5,069.55
ETH/USDT
2,067.50
BTC/USDT
70,988.00
BIST 100
13,078.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır." dedi.

05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır Mustafa Kamacı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Esnaf ve Sanatkarlarla İftar Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor.

İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz.

Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz.

(Eşel mobil) Fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş, petrol, doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar vatandaşın yükünü paylaşmış olacağız.

İlk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır.

(İran'dan ateşlenen balistik mühimmat) Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok net gösterdik. Benzer olayın tekerrür etmemesi için gerekli ikazlarda bulunduk.

Kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.

Hükümetimiz İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır.

Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de Mehmetçikle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
MİT'in desteğiyle Suriye'de sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ hücresi çökertildi
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmetçik ile iftar" programındaki açıklamalarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklarda huzur içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklarda huzur içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız
Rıza Kayaalp, fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı

Rıza Kayaalp, fotoğraflarla "geçmişe yolculuk" yaptı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sırrı Süreyya Önder'le çekilen bir fotoğrafını takdim etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sırrı Süreyya Önder'le çekilen bir fotoğrafını takdim etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet