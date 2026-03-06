Dolar
44.07
Euro
51.18
Altın
5,158.48
ETH/USDT
1,985.10
BTC/USDT
68,148.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’de saldırı ihtimali nedeniyle sirenler çalıyor LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet, Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

ABD, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında tahsil edilen tarifelerle 166 milyar dolar topladı

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi, Başkan Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na dayandırarak uyguladığı tarifeler kapsamında yaklaşık 166 milyar dolarlık gümrük vergisi tahsil edildiğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
ABD, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında tahsil edilen tarifelerle 166 milyar dolar topladı

Washington

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) birimi, Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayandırarak uyguladığı ve Yüksek Mahkemenin yasaya aykırı bulduğu tarifeler kapsamında yaklaşık 166 milyar dolarlık gümrük vergisi tahsil edildiğini bildirdi.

CBP tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine sunulan açıklamada, mahkemenin söz konusu vergilerin iade edilmesine yönelik kararına karşı bu işlemin teknik olarak hemen gerçekleştirilememesinin nedenleri açıklandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

IEEPA kapsamında tahsil edilen ve ödenmesi beklenen vergi tutarının 4 Mart itibarıyla yaklaşık 166 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, 330 binden fazla ithalatçının 53 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiği ve hala yaklaşık 20,1 milyon işlemin tasfiye sürecinin tamamlanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, CBP'nin IEEPA vergileri ödenmeden yapılan yeni gümrük işlemlerini hemen durdurmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

CBP'nin sonlandırılması planlanan işlemlerde IEEPA tarifelerini diğerlerinden ayırma kabiliyetine sahip olmadığı belirtilen açıklamada, birimin benzeri görülmemiş bir iade yüküyle karşı karşıya olduğu, mevcut prosedür ve teknolojinin bu ölçekli görev için yetersiz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, CBP'nin süreci kolaylaştırmak için sistemine yeni bir fonksiyon eklemeyi planladığı belirtilerek, bunun 45 gün içinde kullanıma hazır hale getirilmesi için çalışıldığı kaydedildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 27 Şubat'ta Federal Temyiz Mahkemesine sunduğu dilekçede, gümrük vergisi iade sürecinin son derece karmaşık olduğunu ve geçmişte benzer süreçlerin yıllar aldığını belirterek, seçeneklerin değerlendirilmesi için 90 günlük bir ek süre talep etmişti.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi ise 2 Mart'ta Trump yönetiminin yasaya aykırı olduğuna hükmedilen gümrük vergilerinin iadesini durdurma veya erteleme yönündeki başvurusunu reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Emniyetten "APP plaka"ya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftarda bir araya geldi
Bakan Gürlek: Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir

Benzer haberler

ABD, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında tahsil edilen tarifelerle 166 milyar dolar topladı

ABD, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında tahsil edilen tarifelerle 166 milyar dolar topladı

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

Bakan Uraloğlu: 4 Türk hava yolu şirketi İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını durdurdu

ABD ve İsrail’in İran saldırılarında kullandığı yapay zeka, uluslararası hukukta tartışma yarattı

ABD ve İsrail’in İran saldırılarında kullandığı yapay zeka, uluslararası hukukta tartışma yarattı
Uydu görüntülerine göre ABD ve İsrail, İran'daki ilkokula yakınlardaki donanma üssüyle aynı anda saldırdı

Uydu görüntülerine göre ABD ve İsrail, İran'daki ilkokula yakınlardaki donanma üssüyle aynı anda saldırdı
Endonezya, Filistin'in bağımsızlığı desteklenmezse ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekilebilir

Endonezya, Filistin'in bağımsızlığı desteklenmezse ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekilebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet