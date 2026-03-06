Dolar
44.07
Euro
51.01
Altın
5,110.82
ETH/USDT
2,004.20
BTC/USDT
68,881.00
BIST 100
12,778.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da “Türkiye’nin İlk Yerli ve Milli Hızlı Treninin Yol Testleri Başlangıç Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta artış beklentilerinin aksine 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 92 bin kişi azaldı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın bu dönemde 58 bin kişi artması öngörülüyordu.

Sağlık sektöründeki istihdam, grev faaliyetleri nedeniyle azalırken, bilgi teknolojileri ve federal hükümet alanlarındaki istihdam da düşüş eğilimini sürdürdü.

Tarım dışı istihdama ilişkin ocak ve geçen yılın aralık ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda geçen yıl aralıkta kaydedilen değişim 48 bin artıştan 17 bin düşüşe revize edildi. Ocak ayındaki istihdam artışı da 130 binden 126 bine indirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İşsizlik oranında artış

ABD'de işsizlik oranı ise şubatta 0,1 puan artışla yüzde 4,4'e ulaştı.

İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, ocak ayında olduğu gibi yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, şubatta 203 bin artarak 7 milyon 571 bine çıkarken, iş gücüne katılma oranı yüzde 62,1'den yüzde 62'ye düştü.

Haftalık ortalama çalışma saati şubatta 34,3 saat olarak korundu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 37,32 dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, saldırıların hedefi olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin açıklama
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor
Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak
İstanbul'daki plaka basım merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Bakan Uraloğlu: 4 Türk hava yolu şirketi İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını durdurdu

Benzer haberler

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

Bakan Uraloğlu: 4 Türk hava yolu şirketi İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarını durdurdu

ABD ve İsrail’in İran saldırılarında kullandığı yapay zeka, uluslararası hukukta tartışma yarattı

Uydu görüntülerine göre ABD ve İsrail, İran'daki ilkokula yakınlardaki donanma üssüyle aynı anda saldırdı

Uydu görüntülerine göre ABD ve İsrail, İran'daki ilkokula yakınlardaki donanma üssüyle aynı anda saldırdı
Endonezya, Filistin'in bağımsızlığı desteklenmezse ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekilebilir

Endonezya, Filistin'in bağımsızlığı desteklenmezse ABD başkanlığındaki Barış Kurulu'ndan çekilebilir
Nijerya’da terörle mücadele ve büyük güç rekabeti: ABD Batı Afrika’ya geri mi dönüyor?

Nijerya’da terörle mücadele ve büyük güç rekabeti: ABD Batı Afrika’ya geri mi dönüyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet