Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,987.00
BTC/USDT
68,355.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kenti canlı yayında bombalanıyor
logo
Dünya

Trump silah üretim hızının artırılması için savunma şirketleriyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar devam ederken, üretim hızlarını artırmaları amacıyla savunma sanayi şirketleriyle bir araya geldi.

Hakan Çopur  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Trump silah üretim hızının artırılması için savunma şirketleriyle görüştü

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da silah üreticisi şirket yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim programlarını görüşmek üzere çok verimli bir toplantı yaptık. Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz 'gelişmiş silahlar'ın üretimini dört katına çıkarmayı kabul ettiler." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu şirketlerin üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardıklarını kaydeden Trump, "Bu silahların çoğunun üretimi halihazırda devam etmektedir. Örneğin İran'da ve son zamanlarda Venezuela'da kullandığımız orta ve üst orta sınıf mühimmat konusunda neredeyse sınırsız kaynağa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, söz konusu toplantıya, BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon şirketlerinin yöneticilerinin katıldığını da açıklamasına ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
İstanbul'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Binbirdirek Sarnıcı'nda iftar yaptı
RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı

Benzer haberler

Trump silah üretim hızının artırılması için savunma şirketleriyle görüştü

Trump silah üretim hızının artırılması için savunma şirketleriyle görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü

ABD'den Körfez'de deniz ticareti için 20 milyar dolarlık reasürans planı

ABD, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında tahsil edilen tarifelerle 166 milyar dolar topladı

ABD, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında tahsil edilen tarifelerle 166 milyar dolar topladı
AB Komisyonu: İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'daki İHA saldırılarını kınıyoruz

AB Komisyonu: İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'daki İHA saldırılarını kınıyoruz
İran, 2026 Kış Paralimpik Oyunları'na seyahat kısıtlamaları nedeniyle katılmayacak

İran, 2026 Kış Paralimpik Oyunları'na seyahat kısıtlamaları nedeniyle katılmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet