logo
Dünya, Filistin

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi ifade vermeye çağırdı

İsrail makamlarının, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'yi Kudüs'teki Moscovia Hapishanesinde ifade vermeye çağırdığı bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi ifade vermeye çağırdı

Kudüs

AA muhabirine bilgi veren Aksa İmam Hatibi Sabri'nin ailesine yakın kaynaklar, İsrail makamlarının, Şeyh Sabri'yi Batı Kudüs'te ifade vermeye çağırdığını belirtti.

Şeyh Sabri'nin de soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Moscovia Hapishanesi'ne gittiğini aktaran kaynaklar, çağrılma gerekçesinin bilinmediğini ifade etti.

Bu arada Kudüs Yüksek İslam Heyetinden yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Şeyh Sabri'nin soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrılması kınandı.

İsrail'in bu tür soruşturmalarla Şeyh Sabri'nin imajını zedelemeyeceği vurgulanan açıklamada, ""Şeyh Sabri bir İslam sembolüdür ve kendisine yapılanlar İslam ümmetinin alimlerine ve din adamlarına yönelik bir saldırıdır." denildi.

Açıklamada, Şeyh Sabri'nin başına gelebilecek her şeyden İsrail hükümetinin sorumlu tutulacağı kaydedildi.

İsrail, son aylarda aleyhinde çeşitli kararla Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişine ve yurt dışına seyahat etmesine yasak getirmişti. İsrail güçleri de birçok kez Şeyh Sabri'nin evine baskınlar yapmıştı.

