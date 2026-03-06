Dolar
Dünya, Filistin

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı sadece vakıf yetkililerince kılındı

İsrail'in ABD ile İran'a yönelik başlattığı saldırıları gerekçe göstererek kısıtlamalara gitmesi nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sadece vakıf yetkililerince kılındı.

Faruk Hanedar, Zeynep Hilal Duran, Safiye Karabacak  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı sadece vakıf yetkililerince kılındı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf /AA

Kudüs

İsrail, İran'a yönelik saldırıların başlamasından itibaren aldığı toplanma yasağı gerekçesiyle Aksa'nın kapılarını kapalı tutuyor.

28 Şubat'tan itibaren Aksa'da sadece güvenlik görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar Dairesi çalışanları bulunuyor; söz konusu kişiler ezanı vakitlerinde okuyup, namazları kılıyor.

Filistinliler, İsrail'in kısıtlama tedbirleri nedeniyle kapılarını kapalı tuttuğu ve ramazanın üçüncü cumasında da açmadığı Mescid-i Aksa'da cuma namazlarını eda edemedi.

Müslümanlar için en kutsal üçüncü mabet olan Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyen Filistinliler, Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesi'nde cuma namazı kıldı.

Aksa'da ise sadece vakıf yetkilileri, cuma namazı kılınmamış olmasın diye namazlarını burada eda etti.

Mescid-i Aksa'nın kapalı olması ve ramazanda cuma namazının kılınamaması Filistinli Müslümanları derinden üzüyor.

"Aksa bizim parçamız, biz Aksa'nın parçasıyız"

Kudüs'te yaşayan Filistinli Nefis Huveyr, AA muhabirine, Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Aksa bizim parçamız, biz Aksa'nın parçasıyız." dedi.

Huveyr, çok üzgün ve acılı olduğunu vurgulayarak Aksa'nın çevresine gittiğini ama içeri alınmadığını, bunu anlamanın mümkün olmadığını ifade etti.

İsrail'in kendisi hakkında daha önce pek çok kez Aksa'dan uzaklaştırma kararı çıkardığını ancak kendisi gidemese bile gidenleri görüp bir nebze olsun içini rahatlattığını söyleyen Huveyr, "Tüm cemaatin, tüm Müslümanların uzaklaştırılması, Aksa'nın kapatılması kabul edilemez. Bu camilere, kutsal mekanlara savaş açmaktır. Bunu anlamamız mümkün değil. Bu bizim içimizi acıtıyor. " diye konuştu.

Filistinli kadın, İsrail'in kendisini daha önce gözaltına aldığını, Aksa'ya 100 metreden fazla yaklaşmasını engelleme kararı verdiğini belirterek ayaklarından rahatsız olmasına rağmen Aksa'yı görebilmek için her gün Zeytin Dağı'na geldiğini anlattı.

Evinin Aksa'dan 2 dakikalık uzaklıkta olduğunu, buna rağmen hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için teravih namazlarını kış da olsa hava soğuk da olsa Aksa'ya en yakın yerde kılmaya çalıştığını aktaran Huveyr, "İşgalciler, zalim, acımasız. Üzüntümü anlatacak kelimeler bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail kısıtlamaları

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'a saldırıların başlamasının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında, Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Kudüs’teki Eski Şehir’de bulunan kutsal mekanlara ibadet etmek isteyenlerin ve ziyaretçilerin girişine izin verilmeyeceği kaydedilmişti.

Benzer kısıtlamalar Kudüs’teki diğer dini mekanları da kapsıyor; bunlar arasında dünya çapında Hristiyanlar için en kutsal kiliselerden biri kabul edilen Kıyamet Kilisesi (Kutsal Kabil Kilisesi) de yer alıyor.

