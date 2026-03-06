Kars'ta sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu
Kars'ta soğuk hava nedeniyle sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.
Kars
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceye düştü.
Soğuk hava sebebiyle kentteki sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.
Bazı vatandaşlar araçlarına battaniye ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Kars Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar etkili oldu
Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, araçların ve evlerin camları buz tuttu.
Yoğun tipi yüzünden tarım aletlerinin de kara gömüldüğü ilçede vatandaşlar, çatılarındaki kar ve buz kütlelerini temizledi.
Sarıkamış Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışması başladı.
Karla kaplanan Kars Çayı ve sınır hattındaki köyler dronla görüntülendi
Akyaka ilçesinde son günlerde etkili olan kar, her yeri yeniden beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle bazı köylerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.
Karla beyaza bürünen Türkiye-Ermenistan sınır hattındaki Küçük ve Büyük Pirveli köyleri dronla görüntülendi. Karla kaplanan köyler güzel görüntü oluşturdu.
Bu arada bölgeden geçen karla kaplı tepelerin arasından kıvrılarak ilerleyen Kars Çayı da havadan görüntülendi.