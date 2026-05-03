ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı Meksika'nın Sinaloa Valisi geçici olarak görevinden ayrıldı ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçladığı Meksika'nın Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya, görevinden geçici olarak ayrıldığını açıkladı.

Moya, YouTube üzerinden yayımladığı videoda, Meksika Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların önünü açmak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla bir süreliğine görevinden ayrılma kararı aldığını belirtti.

ABD'nin suçlamalarını bir kez daha reddeden Moya, "Sinaloa halkına, bugün Eyalet Kongresi'ne valilik görevinden geçici olarak ayrılma talebimi sunduğumu bildirmek isterim." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD'nin suçladığı isimler arasında yer alan Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan Belediye Başkanı Juan de Dios Gamez de aynı gerekçeyle görevinden geçici olarak ayrıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Moya ve Gamez'in gözaltına alınması için yeterli kanıt bulunmadığı bildirildi.

Başsavcılığın uluslararası ilişkiler biriminden Raul Jimenez, düzenlediği basın toplantısında, "Geçici tutuklama aciliyetinin nedenini ortaya koyacak hiçbir referans, gerekçe, dayanak ya da kanıt bulunmamaktadır." dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da Chiapas eyaletinde katıldığı etkinlikte, ülkenin egemenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Sheinbaum, "Hiçbir yabancı hükümet bizim topraklarımıza giremez. Çünkü burada vatanı savunan Meksikalılar var. Bu nedenle her yabancı hükümet karşısında ilkelerimizi savunacağız." diye konuştu.

Ne olmuştu?

ABD'nin, aralarında Sinaloa Valisi Moya'nın da bulunduğu 10 yetkiliyi "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçladığı bildirilmişti.

ABD'de federal yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanan iddianamede, eski ve şu an görevde bulunan 10 Meksikalı yetkiliye ilişkin suçlamalar yer almıştı.

İddianamede, söz konusu kişiler, Sinaloa Karteli'nin Meksika'dan ABD'ye fentanil, eroin, kokain ve metamfetamin sokmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Bu kişilerin bazılarının Sinaloa Karteli'nin şiddet eylemlerine bizzat katıldıkları savunulurken, "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın destekçileri tarafından kontrol edilen grupla bağlantıları olduğu da kaydedilmişti.

Suçlama yöneltilen 3 yetkilinin, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi ile ilişkili olduğu ifadesi de iddianamede yer almıştı.

Sinaloa Valisi Moya, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, suçlamaları "kategorik ve mutlak" şekilde reddetmişti.

Moya, suçlamaların Meksika Birleşik Devletleri Siyasi Anayasası'nın 40. maddesinde öngörülen ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Sinaloa halkına şunu söylüyorum, bizi karakterize eden cesaret ve vakarla, bu iftiranın hiçbir dayanağı olmadığını kanıtlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin, Sinaloa Valisi Moya dahil 10 Meksikalı yetkiliyi "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlamasına ilişkin kanıt bulunması halinde gerekli adımların atılacağını söylemişti.