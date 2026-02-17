Dolar
Gündem

Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı özel maden ocağının sahibi tutuklandı.

Gökhan Yılmaz  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak

Gelik beldesinde dün işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret'in (60) hayatını kaybettiği, İsmet Kabuk'un (31) da yaralandığı göçükle ilgili gözaltına alınan maden ocağı sahibi H.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Olay

Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kalmış, kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden Kabuk'u yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Oruçoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmış, göçükte mahsur kalan işçi Kiret'in cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarılmıştı.

Kabuk ise tedavisinin ardından kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden taburcu edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bakan Göktaş: İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmesi için girişimde bulunduk
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
MSB'den Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart-26 Tatbikatı'ndaki topçu atışlarına ilişkin paylaşım
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı
