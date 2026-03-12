Dolar
Gündem

Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 17.49'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkentte, merkez üssü Haymana ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

