Dolar
43.73
Euro
51.77
Altın
4,939.01
ETH/USDT
1,971.40
BTC/USDT
68,101.00
BIST 100
14,344.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2026

Fatih Camisi gül suyu ile temizlenip ramazana hazırlandı

Fatih Belediyesi ekipleri, ramazana hazırlık kapsamında Fatih Camisi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Koray Taşdemir  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Fatih Camisi gül suyu ile temizlenip ramazana hazırlandı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, cami içi ve çevresi temizlendi. Halılar süpürüldü, ayakkabılıklar dezenfektanla silindi ve caminin içi gül suyu ile kokulandırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Temizlik sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçede yaklaşık 370 cami ve 65 türbe olduğunu, İstanbul'da en çok caminin Fatih ilçesinde bulunduğunu söyledi.

Ramazan vesilesiyle bu yıl da camilerin temizliğini yaptıklarını belirten Turan, ramazana yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Turan, Fatih'in eski İstanbul'un merkezi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birçok İstanbullu, ramazanı Fatih sınırlarındaki selatin camilerde ve diğer türbelerdeki hazireleri ziyaret ederek geçirmek istiyor. Bunun için Fatih'te diğer ilçelerden biraz daha farklı olarak hummalı bir şekilde ramazan hazırlığı yapıyoruz. Bütün ekiplerimiz sahadalar. Dolayısıyla bir taraftan camiler ve türbelerdeki temizlik ve gül suyu hizmetimiz devam ederken bir taraftan da bu sene ramazanı Fatih'te biraz daha farklı karşılayalım istedik. Fevzipaşa Caddesi olmak üzere Fatih'in önemli noktalarında çalışmalar yaptık. Yeni düzenlediğimiz Topkapı Meydanı, Hekimoğlu Ali Paşa Meydanı, Yavuz Selim Meydanı gibi yaklaşık 10'a yakın noktada da ramazanı bu sene ışıklarla karşılamak istedik."

Ergün Turan, vatandaşları bu sene ramazan etkinliklerinin yapılacağı Topkapı Meydanı'na davet ederek, "Tabii ki ramazan her şehre mutlaka çok yakışır ama gerçekten Fatih'e bir başka yakışıyor. Onun için bütün Fatihli hemşerilerimizi ve bütün İstanbulluları ramazanda Fatih'imize bekliyoruz. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Ramazanı ve onun peşinden gelecek bayramımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ramazanın insanlık için barış, huzur ve selamet getirmesini diliyorum"

Turan, "Gazze, Filistin, Sudan, Yemen ve Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam coğrafyasının uzun dönemdir büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu" belirterek "Sadece İslam coğrafyası değil, Ukrayna'da da büyük bir savaş var. Onlar da komşularımız, ramazanın insanlık için barış, huzur ve selamet getirmesini diliyorum. Güzel, hayırlı, bize insanlığımızı hatırlatan bir ay olmasını diliyorum." dedi.

Fatih Belediyesi ekipleri, Fatih Camisi'nin yanı sıra selatin camileri başta olmak üzere ilçedeki 365 cami ve mescitte detaylı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Camiler gül suyu ile kokulandırılırken, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmesi için gerekli güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grafiklerle 33 yıllık ramazan döngüsü
DMM, "CİMER başvurularının kamu çalışanları üzerinde 'baskı aracı' oluşturduğu" iddiasını yalanladı
Esenler'de ramazan hazırlıkları tamamlandı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Sakarya'da yapılacak konutların kurası çekildi
Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek yönlü sağlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fatih Camisi gül suyu ile temizlenip ramazana hazırlandı

Fatih Camisi gül suyu ile temizlenip ramazana hazırlandı

Ramazanda kırmızı et arzında sıkıntı yaşanması beklenmiyor

Ramazanda oruç süreleri dünya genelinde 12 ila 15 saat olacak

Gazzeliler çadırların arasında da olsa çocuklara "ramazan coşkusunu" yaşatmaya çalışıyor

Gazzeliler çadırların arasında da olsa çocuklara "ramazan coşkusunu" yaşatmaya çalışıyor
Baklava ve tatlı üreticileri ramazan ayı ve bayram boyunca fiyatları sabitledi

Baklava ve tatlı üreticileri ramazan ayı ve bayram boyunca fiyatları sabitledi
İstanbul'da ramazan coşkusu camilerde düzenlenen özel programlarla yaşatılacak

İstanbul'da ramazan coşkusu camilerde düzenlenen özel programlarla yaşatılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet