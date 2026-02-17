Dolar
43.73
Euro
51.85
Altın
4,897.97
ETH/USDT
2,003.40
BTC/USDT
68,047.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet Yavaş  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale

Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'nde fırtına nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi üzerine kordon boyu sular altında kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı vatandaşların su basması nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştığı öğrenildi.

Küçükkuyu Belediyesi de suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Ayvacık Belediyesi ise şiddetli yağmur sebebiyle dere yataklarından uzak durulması için anons yaparak uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde "2025 Yılı Akademik Ödül Töreni" düzenlendi
Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Göktaş: İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan edilmesi için girişimde bulunduk
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağının sahibi tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 12'nci duruşması sona erdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de 81 yaşındaki prostat kanseri hastası kapalı yöntemle ameliyat edildi

İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Karadeniz ile iç ve batı kesimler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Manisa’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet