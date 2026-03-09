Dolar
Dünya

ABD'de etkisini sürdüren fırtına ve kasırgalarda ölü sayısı 8'e yükseldi

ABD'nin orta kesimlerini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve kasırgalar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Şilan Turp  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
ABD'de etkisini sürdüren fırtına ve kasırgalarda ölü sayısı 8'e yükseldi Fotoğraf: Arşiv

Ankara

CNN'in haberine göre, ülkenin orta kesimlerindeki eyaletlerde etkisini sürdüren şiddetli fırtına ve beraberindeki kasırgalar, ağır hasara neden oldu.

Oklahoma eyaletinde 6 ve 7 Mart'ta 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Oklahomalı yetkililer, eyalette kasırga sebebiyle binaların çatılarının uçtuğunu ve ağaçların kökünden söküldüğünü belirterek, eyalet genelinde etkilenen birçok bölge için acil durum ilan edildiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Michigan eyaletinin Union Lake bölgesinde kasırga sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş, 12 kişi yaralanmış, Michigan'ın Cass County bölgesinde de bir kişi hayatını kaybetmişti.

