İsrail ordusu, İran'dan füze saldırısı yapıldığını duyurdu
İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan ülke topraklarına füze saldırısı yapıldığını açıkladı.
Tel Aviv
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
- İran, İsrail'e art arda 3 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi
- İran'ın misillemesinde Tel Aviv'e isabet eden füze nedeniyle 2 kişi öldü
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.
İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarında patlama seslerinin duyulduğunu aktarıldı.
İsrail basını, İran'dan atılan füzeyi takiben Lübnan tarafından Hizbullah'ın İsrail'in orta kesimlerine füze misillemesi yaptığını belirtti.
Lübnan'dan yapıldığı bildirilen misillemelerde Tel Aviv ve çevresinde bazı boş alanlara isabetler olduğu bildirildi.