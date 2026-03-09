Dolar
44.07
Euro
51.10
Altın
5,103.94
ETH/USDT
2,029.70
BTC/USDT
68,933.00
BIST 100
12,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’de “Parlamento Muhabirleri ile İftar Programı”nda konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail ordusu, İran'dan füze saldırısı yapıldığını duyurdu

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan ülke topraklarına füze saldırısı yapıldığını açıkladı.

Burak Dağ  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
İsrail ordusu, İran'dan füze saldırısı yapıldığını duyurdu

Tel Aviv

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.

İsrail hava savunma sistemleri İran'dan atılan füzeleri engellemeye çalışırken Tel Aviv semalarında patlama seslerinin duyulduğunu aktarıldı.

İsrail basını, İran'dan atılan füzeyi takiben Lübnan tarafından Hizbullah'ın İsrail'in orta kesimlerine füze misillemesi yaptığını belirtti.

Lübnan'dan yapıldığı bildirilen misillemelerde Tel Aviv ve çevresinde bazı boş alanlara isabetler olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'daki gelişmelerin ele alındığı çevrim içi liderler toplantısına katıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti
Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanlığının "riskli" ilan ettiği yapay zeka firması Anthropic'den, Trump yönetimine dava

ABD Savunma Bakanlığının "riskli" ilan ettiği yapay zeka firması Anthropic'den, Trump yönetimine dava

ABD Başkanı Trump, Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri seçilmesinden "memnun değil"

İsrail ordusu, İran'dan füze saldırısı yapıldığını duyurdu

Lufthansa Grubu, Orta Doğu uçuşlarını askıya alma uygulamasını uzattı

Lufthansa Grubu, Orta Doğu uçuşlarını askıya alma uygulamasını uzattı
İran'ın başkenti Tahran’da ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney için "biat mitingi" düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran’da ülkenin yeni lideri Mücteba Hamaney için "biat mitingi" düzenlendi
AB ve bölge temsilcilerinden İran'daki gelişmelere ilişkin ortak açıklama

AB ve bölge temsilcilerinden İran'daki gelişmelere ilişkin ortak açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet