Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: "Çatışmalarda sivillerin korunması ortak sorumluluktur" Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yıldız, silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek, bu konuda yasal çerçevenin büyük ölçüde mevcut olduğunu ancak uygulamanın tatmin edici olmadığını söyledi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Çatışmalarda sivillerin korunması" başlığı altında BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen açık tartışma toplantısında konuştu.

Silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ve bunun, uluslararası toplum için en önemli öncelik olmaya devam etmesi gerektiğini belirten Yıldız, bu konuda yasal çerçevenin büyük ölçüde oluşturulmuş olmasına rağmen uygulamanın tatmin edici durumdan uzak olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Uluslararası hukuka yönelik seçici yaklaşımlar, uluslararası hukuk sisteminin güvenilirliğini zayıflatır ve çok taraflı kurumlara olan güveni aşındırır. Hesap verebilirlik, yalnızca adalet ve bu güvenin inşası için değil, aynı zamanda bu tür suçların tekrarını önlemek için de elzemdir." dedi.

Türkiye’nin, hesap verebilirliği sağlamayı ve uluslararası insani hukuk ihlallerini caydırmayı amaçlayan uluslararası çabaları güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayan Yıldız, uluslararası insani hukuk kapsamında güvenli, hızlı ve engelsiz insani erişimin sağlanmasının temel yükümlülük olduğunu kaydetti.

"Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum uluslararası ilginin ön saflarında yer almalı"

Türk Büyükelçi, 1963-1964 yılları arasında Kıbrıs Türklerinin yaşadığı siyasi dışlanma, şiddet ve yerinden edilmelere işaret ederek, Kıbrıslı Türk sivillere karşı işlenen zulümlerin sivilleri koruyamamanın sonuçlarını çarpıcı bir şekilde hatırlattığına dikkati çekti.

"Bugün Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum uluslararası ilginin ön saflarında yer almalıdır." diye devam eden Yıldız, ateşkes anlaşması nispeten sakinlik getirse de Gazze'deki insani koşulların vahim olmaya devam ettiği konusunda uyardı.

Yıldız, ABD/İsrail-İran Savaşı’nda ateşkesin devam etmesini de memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun kalıcı bir barışa yol açmasını umduklarını söyledi ve “Düşmanlıkların yeniden başlaması, bölgedeki ve ötesindeki insani durumu daha da kötüleştirecektir.” ifadesini kullandı.

Lübnan'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve istikrarının korunmasının önemini de vurguladıklarını belirten Yıldız, Ukrayna’da adil ve kalıcı barışa yönelik çabaları desteklediklerini, Suriye’de de barış ve istikrarın yeniden sağlanmasının Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Yıldız, Sudan'da insani krizin felaket boyutta olduğuna ve acil uluslararası müdahale gerektirdiğine değinerek, “Libya'da da Libya topraklarına yönelik barışçıl ve kalıcı bir çözüme, Libya liderliğinde ve Libya'nın sahipliğinde siyasi diyaloğa destek vermeye devam ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.