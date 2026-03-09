Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Başkanı Trump, Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri seçilmesinden "memnun değil"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin Mücteba Hamaney olarak belirlenmesinden "memnun olmadığını" bildirdi.

Hakan Çopur  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
ABD Başkanı Trump, Mücteba Hamaney'in İran'ın yeni lideri seçilmesinden "memnun değil"

Washington

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'daki lider seçimini yakından takip ettiklerini belirterek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olmasına ilişkin, "Onun lider olmasından memnun değilim." dedi ve Hamaney ile nasıl bir süreç yürüteceği konusunda yorum yapmadı.

İsfahan'daki nükleer tesislere asker gönderme gündemi yok

ABD Başkanı ayrıca, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer materyallerin "güvence altına alınması" için bölgeye Amerikan askeri gönderme gibi düşüncelerinin olmadığını kaydetti.

Trump, "Şu anda bu konuda bir karar almadık ancak bunun (bölgeye asker göndermenin) yakınında bile değiliz." değerlendirmesini yaptı.

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

