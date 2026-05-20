İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda 18 Mayıs'ta düzenlediği saldırılar sırasında Türk aktivist Mecid Bağçivan'ın plastik mermiyle bacağından yaralandığı açıklandı.

İsrail'in, Sumud Filosu'na 18 Mayıs'taki saldırısında Türk aktivist Bağçivan'ın yaralandığı bildirildi İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda 18 Mayıs'ta düzenlediği saldırılar sırasında Türk aktivist Mecid Bağçivan'ın plastik mermiyle bacağından yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda 18 Mayıs'ta düzenlediği saldırılar sırasında Türk aktivist Mecid Bağçivan'ın plastik mermiyle bacağından yaralandığı açıklandı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, filodaki "Barbaros" teknesine 18 Mayıs'ta düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, teknedeki aktivistlerden Mecid Bağçivan'ın hukuk dışı müdahale sırasında "İsrail askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu" bacağından yaralandığı kaydedildi.

Bağçivan'ın, İsrail tarafından hukuka aykırı şekilde alıkonulduğu ve Aşdod Limanı'na götürüldüğü belirtilen açıklamada, "Aşdod'da tedavi merkezine götürülse de İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırıda İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.