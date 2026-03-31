Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin İran’a yönelik olası kara harekatına ilişkin, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." dedi.

Tolga Akbaba  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız

Tahran

Erakçi, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan doğrudan mesaj aldığını söyleyen Erakçi, bu durumun müzakere anlamına gelmediğini savunarak, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." ifadesini kullandı.

Erakçi, müzakereler konusunda henüz bir karar almadıklarını ancak savaşın sona erdirilmesi için İran’ın ortaya koyduğu şartların açık olduğunu ifade ederek, "ABD'nin 15 teklifine herhangi bir yanıt göndermedik. İran'ın şartları, saldırıların tekrarlanmamasına yönelik güvenceler verilmesi ve zararların telafi edilmesini içeriyor." diye konuştu.

Ülkesinin ateşkesi kabul etmeyeceğini hatırlatan Erakçi, "Sadece İran’da değil tüm bölgede savaşın bitmesini istiyoruz." dedi.

Erakçi, komşu ülkelerle güven inşa etmenin zor olacağını ancak bunun başarılacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 13'üncü duruşması tamamlandı
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

NYT: Pentagon, Washington'daki askeri üs yakınına dron karşıtı lazer sistemi konuşlandırmayı değerlendiriyor

İsrail polisi, Filistinli esirlere idam cezasını protesto eden göstericilere müdahale etti

AP'deki en büyük ikinci siyasi gruptan İsrail'in idam yasasına tepki

AP'deki en büyük ikinci siyasi gruptan İsrail'in idam yasasına tepki
İtalya, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği uçakların Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermedi

İtalya, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği uçakların Sigonella Üssü'nü kullanmasına izin vermedi
ABD'de ortalama benzin fiyatı 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerine çıktı

ABD'de ortalama benzin fiyatı 2022'den bu yana ilk kez 4 doların üzerine çıktı
