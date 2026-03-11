Dolar
Yaşam

Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Tekirdağ'a ulaştı

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.

Mesut Karaduman  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Tekirdağ'a ulaştı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un Avcılar ilçesinden yürüyüşe başladı. Dedesine ait "İstiklal Madalya Sertifikası" ve Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 4 gün süren yolculuğun ardından Tekirdağ'a geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar Gümüş ile fotoğraf çektirdi, bir çocuk ise kendisine çiçek verdi.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vefa yürüyüşünü 8 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinliklerinde Çanakkale'de olacağını belirten Gümüş, "Orada 111 dakika nöbet tutacağız. Bu vatan kolay kazanılmadı, bu bayrak kolay kazanılmadı. Türkiye’nin etrafı ateş çemberi. Vatan olmadan olmaz, bayrak olmadan olmaz." dedi.

Yürüyüşle gelecek nesillere Çanakkale ruhunu anlatmak ve vatan sevgisini aşılamak istediğini ifade eden Gümüş, sağlığı el verdiği sürece yürüyüşlerini sürdüreceğini dile getirdi.

Gümüş, "Allah bizi vatansız, bayraksız bırakmasın. Vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkalım. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Alevi'si, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı ile Türkiye'deki tüm milletler Çanakkale'de bundan 111 yıl önce omuz omuzaydı. Tek amaçları vardı, bayrak düşmesin, vatan bölünmesin." diye konuştu.


