Gündem

Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Veysel Ensar Gökcegözog, Ferhat Yasak  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Istanbul

Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'nde, içinde plastik yapı malzemelerinin bulunduğu 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İş yerindeki yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangında iş yeri ile içinde bulunan malzemelerde hasar oluştu.




