40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, CSO konseri ile sona erdi

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen festivalin kapanış konseri, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Vakfın merhum başkanı Mehmet Başman anısına gerçekleştirildi.

Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki CSO'nun verdiği konserin ilk yarısında, Fransız arp sanatçısı Marie-Pierre Langlamet, Joaquin Rodrigo'nun "Aranjuez Konçertosu"nu seslendirdi.

Konserde, CSO'nun 200. kuruluş yılına özel Erberk Eryılmaz'ın bestelediği "Vur, Çek, Üfle, Bas, Dans Et" isimli eserin dünya prömiyeri yapıldı.

Besteci Erberk Eryılmaz'ın klavye, Ceren Türkmenoğlu'nun keman, Buğra Kutbay'ın üflemeli çalgılar performansı sergilediği ve Çukurova, Orta Anadolu, Trakya, Balkanlar ve Macaristan ezgilerinin yer aldığı esere CSO eşlik etti.

Konserin ikinci yarısında, şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile CSO birlikte sahne aldı.

Antonin Dvorak'ın 8 numaralı "Slav Dansı" eserinin seslendirildiği konserde, dünya prömiyeri yapılan Onur Türkmen'in "Nedir?" isimli eseri müzikseverlere sunuldu.

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, orkestra şefi Rengim Gökmen, piyanist Gülsin Onay'ın da bulunduğu konser, müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

"En önemli teşekkür sanatseverlere"

Vakfın Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserin hayranlıkla ve coşkuyla geçtiği belirtti.

İnsanlığın yaratabileceği güzelliklerin, dünyanın farklı yerlerinden farklı tatların, lezzetlerin olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Yüksel, "Müziğin ne kadar birleştirici olduğunu, dil, din, ırk tanımadığını bir kez daha bu festivalde birebir yaşadık. O kadar farklı diyarlara ve duygulara gittik ki, salonda müzikle ağlayanlar, coşkulu dans edenler, sahnede sanatçılara sarılıp onları göndermek istemeyenler oldu. İşte insan bu duygularla esas insan olduğunu fark ediyor." diye konuştu.

Festivalde ilklerin yaşandığını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Beş tane büyük senfoni orkestrası korolarla birleşti. Her birinde çok farklı solistleri ağırladık. Dünyadaki ilk seslendirişlere imza atıldı bu festivalde, bir bayram havası yarattı. Festivalimiz 40 yılda 15 bini aşkın sanatçıyı Türkiye'ye getirerek, sanatseverlerle buluşturdu. Festivali bugünlere getiren herkese, özellikle de Ankara'daki sanat okulları ve sanat kurumlarına el ele vererek sorunlarımızı çözdüğü için binlerce kez teşekkür ediyoruz. En önemli teşekkürümüzü de bu salonları dolduran sanatseverlere yapıyoruz. Çünkü bu konserler onlar için yapılıyor. Destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum."