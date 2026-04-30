EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris'i yendi

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı serinin üçüncü müsabakası, 6 Mayıs'ta Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmek zorlandı. Tarık Biberovic ve Baldwin'in 3 sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, Wright ile pota altından skor üreten Zalgiris karşısında ilk periyodu 26-14 önde tamamladı.

İki takımın da boyalı alan ile pota altını etkili kullandığı ikinci çeyrekte özellikle hücum ribauntlarında kurduğu üstünlükle farkı açan sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 51-33 üstün bitirdi.

Üçüncü periyotta sahneye çıkan Fransız oyuncusu Nando de Colo'nun üst üste kazandırdığı sayılarla farkı 23'e kadar çıkaran Fenerbahçe, son bölüme 66-47 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte toparlanan Zalgiris'in son bölümde farkı 9'a indirmesine rağmen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 86-74 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.