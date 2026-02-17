Dolar
Ekonomi

AJet'ten yurt içi uçuşlarında ücretsiz iftar ve sahur ikramı

AJet, ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerine denk gelen tüm yurt içi uçuşlarında yolcularına ücretsiz ikramlar sunacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
AJet'ten yurt içi uçuşlarında ücretsiz iftar ve sahur ikramı

İstanbul

AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket yolcularına pide ekmeğinde beyaz peynir, kırmızı biber ve zeytin ezmeli sandviç, hurma ve sudan oluşan iftar ve sahur paketlerini ücretsiz dağıtacak.

Ramazan ikramlarına ek olarak dileyen yolcular, uçak içinde AJet Cafe'nin menülerini de satın alabilecek.

