AJet'ten yurt içi uçuşlarında ücretsiz iftar ve sahur ikramı
AJet, ramazan boyunca iftar ve sahur saatlerine denk gelen tüm yurt içi uçuşlarında yolcularına ücretsiz ikramlar sunacağını duyurdu.
İstanbul
AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket yolcularına pide ekmeğinde beyaz peynir, kırmızı biber ve zeytin ezmeli sandviç, hurma ve sudan oluşan iftar ve sahur paketlerini ücretsiz dağıtacak.
Ramazan ikramlarına ek olarak dileyen yolcular, uçak içinde AJet Cafe'nin menülerini de satın alabilecek.