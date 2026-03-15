İspanyol ve Güney Amerikalı Müslüman kadınlar Türk ailenin iftar sofrasında buluştu
İspanya, Arjantin ve Kolombiya’dan Türkiye'ye gelen Müslüman turistler, Türk ailenin evinde verilen iftarda buluşarak ramazanın bereketini ve İslam'ın sınırlarını aşan kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı.
İstanbul
Hayatlarının farklı dönemlerinde İslam'la buluşan Müslüman kadınlar, Kültürlerarası İletişim Merkezi (KİM) Vakfının davetiyle İstanbul'a geldi.
Burada hem eğitim alan hem de dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlarla tanışma imkanı bulan Müslüman kadınlar, ramazanın manevi iklimini Zuhal Acar ve ailesinin evinde kurulan iftar sofrasında paylaşarak aynı inancın etrafında buluşmanın sıcaklığını yaşadı.
Birbirlerine hayat yolculuklarında yaşadıkları tecrübeleri anlatan ve zaman zaman duygusal anlar yaşayan Müslüman kafile, iftarın ardından tüm dünya için barış, huzur ve kardeşlik duasında bulundu.
AA muhabirinin de eşlik ettiği samimi iftar ortamında duygularını paylaşan Müslüman turistler sıcak karşılamanın kendilerini derinden duygulandırdığını söyledi.
Kendimi Avrupa'daymış, evimdeymiş gibi hissettim
İspanyol Müslüman Gloria Amina Garcia Perez, Müslüman olma sürecinin tüm hayatını değiştiren harika bir karar olduğunu belirtti.
Daha çok Müslümanların yaşantısından etkilendiğini anlatan Perez, "İslam'a, Müslüman olmuş birçok İspanyol ile tanışmam sayesinde girdim. Onların nasıl yaşadıklarını ve insanlara nasıl davrandıklarını gördüm. Sahip oldukları değerler, cömertlikleri, başkaları için yaptıkları fedakarlıklar beni çok etkiledi. Gördüklerim, içinde büyüdüğümüz toplumla çok büyük bir tezat oluşturuyordu. Bu yüzden giderek daha fazla ilgilenmeye başladım. O insanların arasında bulunmayı çok seviyordum." diye konuştu.
Perez, uzun bir arayış sürecinin ardından kararını verdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:
"O süreçte iç dünyamda çok şey değişmeye başlamıştı. Birgün Müslümanların bir programına katıldım ve orada Kur'an okunurken onları dinledim ve çok çok ağladım. O gün 'Artık zamanı geldi.' dedim ve şehadet getirdim, Müslüman oldum."
Perez, Müslüman olduktan sonra yine sonradan Müslüman olan bir arkadaşının önerisiyle Ramazan'da Türkiye'ye KİM Vakfının misafiri olarak geldiğini kaydetti.
Türkiye'de her zaman çok nazik ve yardımsever insanlarla karşılaştığını söyleyen Perez, "İslam kültürünün yoğun olarak yaşandığı bir yere gitmek istiyordum. İstanbul'a geldim. Bu benim için harika bir deneyim oldu. Şimdi de bir ailenin misafiri olarak iftara geldik. Bir ailenin içinde bulunmak ve onları, kültürlerini daha yakından tanımak gerçekten bir nimet. Kendimi bereketlenmiş gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Burada kendimi Avrupa'da, evimdeymiş gibi hissediyorum. İstanbul kültürlerin bir arada olduğu çok güzel ve misafirperver bir şehir." ifadelerini kullandı.
Kolombiyalı Viviana Arboleda da Müslüman olma hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Çok uzun bir arayış sürecim oldu. Birçok dinle alakalı araştırmalar yaptım, belgeseller izledim. Tanrı'yı uzun süre aradım. Kendimi rahat hissetmiyordum. Hiçbir yere ait değilmişim gibi geliyordu. İstanbul ziyaretimde farklı camileri ziyaret ettim ve burada bir Müslüman kadınla karşılaştım. Bana İslam hakkında bilgiler verdi, konuştuk ve o gün sanki her şey kendiliğinden akıp gitti. Beni oraya yönlendiren bir şey vardı sanki. Aynı gün şehadet getirdim ve Müslüman oldum."
Arboleda, İstanbul'un hayatını tamamıyla değiştiren harika bir şehir olduğunu dile getirdi.
İftar davetinin ise kendini ayrıca mutlu ettiğini belirten Arboleda, "Burada bir ailenin misafiri olmak ve ramazanı onlarla paylaşmak beni çok mutlu etti. Çok minnettarım. Hayatım boyunca asla unutamayacağım bir gün olacak." diye konuştu.
Arjantinli Marcella Ferrari, Müslüman olduktan sonra geldiği Türkiye'yi çok beğendiğini ve herkes tarafından harika bir şekilde karşılandığını kaydetti.
Ferrari, İslam'ı kızı aracılığıyla araştırmaya başladığını ve Müslüman olduğunu söyleyerek, "İslam sanki beni tamamladı. Kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Allah'ın beni koruduğunu ve yönlendirdiğini bilmek bana bütünlük hissi veriyor. Çok huzurluyum." dedi. Ferrari, şunları kaydetti:
"Ramazan ayını İstanbul'da geçirmek harika bir duygu. Daha önce Müslüman bir ülkede hiç bulunmamıştım. Türkiye gerçekten çok güzel, çok beğendim ve burada çok sıcak karşılandım. İftar ise apayrı bir deneyim oldu. Kendimi bu ailenin bir parçası gibi hissettim. Arjantin'de Müslüman sayısı çok az. Burada Müslümanlarla birlikte olmak inanılmaz güzel."
"Pedro Sanchez'e gönülden muhabbet besliyorum"
İspanyol ve Güney Amerikalı kadın Müslümanları evinde ağırlayan Zuhal Acar ise mutluluğunu şu sözlerle anlattı:
"Bize iftara geleceklerini duyduğumda gerçekten çok mutlu oldum. Geçen yıl da farklı ülkelerden gelen Müslüman misafirleri ağırlamıştım. Onlarla çok güzel sohbetler ettik, yemeklerimizi yedik. Dil bilmesek bile beden diliyle anlaşabiliyoruz. Kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Hepsi hoş gelmiş, sefa getirmiş. Bugün soframı büyük bir sevgiyle hazırladım. Gazze konusunda Arap ülkelerindeki bazı liderlerden göremediğimiz dik duruşu İspanya liderinde görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Sayın Pedro Sanchez'e gönülden muhabbet besliyorum, selamlarımı iletiyorum."
Nursena Acar ise "Farklı ülkelerden Müslüman kardeşlerimizle aynı sofrada iftar açıyor olmak bizim için çok kıymetli. Çok mutlu olduk. Aynı sevinci paylaştık. Umarım bu sofra gönüller arasında da bağ kurulmasına vesile olur. Ayrıca son dönemde sayın Pedro Sanchez ve İspanya halkının Filistin konusunda göstermiş olduğu vicdanlı ve onurlu duruşu takdirle takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.