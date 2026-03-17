İLBANK, kayıp ve kaçakların önlenmesinde belediyelerin su ve atık altyapı yatırımlarına ağırlık verecek

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla yerel yönetimlerin içme suyu, kanalizasyon ve atık su yatırımları ile katı atık yönetimi projeleri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
İLBANK, kayıp ve kaçakların önlenmesinde belediyelerin su ve atık altyapı yatırımlarına ağırlık verecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Eyyüp Karahan, kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla yerel yönetimlerin içme suyu, kanalizasyon ve atık su yatırımları ile katı atık yönetimi projeleri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İLBANK'ın Türkiye genelinde yerel yönetimlerin altyapı yatırımlarına finansman ve teknik destek sağlayan önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

Şehirlerin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir altyapıya kavuşmasının yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Karahan, bu kapsamda belediyelerle yürütülen projelerle içme suyu temini, kanalizasyon sistemleri, atık su arıtma tesisleri ve katı atık yönetimi gibi çevresel altyapı yatırımlarına destek verdiklerini aktardı.

Karahan, "Kayıp ve kaçakların önlenmesi amacıyla özellikle içme suyu şebekelerinin yenilenmesi, kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesi ve atık su arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehirlerin altyapı sistemlerinin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Yerel yönetimlerin çevresel altyapı yatırımlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karahan, su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacak projelerin de önem taşıdığını kaydetti.

Katı atık yönetim sistemleri yaygınlaştırılıyor

Türkiye genelinde katı atık yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasının çevre ve insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Karahan, atıkların çevreye zarar vermeden toplanması, ayrıştırılması ve geri kazanım süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Karahan, "Bu kapsamda belediyelerin modern katı atık tesisleri kurmasına yönelik projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Atık yönetim altyapısının güçlendirilmesiyle hem çevrenin korunmasına hem de kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

İLBANK Genel Müdürü Karahan, çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlayan projeler kapsamında atıkların geri kazanım oranlarının artırılması, düzenli depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve çevre dostu altyapı yatırımlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

İLBANK, kayıp ve kaçakların önlenmesinde belediyelerin su ve atık altyapı yatırımlarına ağırlık verecek

İLBANK, kayıp ve kaçakların önlenmesinde belediyelerin su ve atık altyapı yatırımlarına ağırlık verecek

