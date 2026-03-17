Bolu'nun Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı
Bolu'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı, eriyen karlar ve son yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Toplam 24 milyon metreküp hacme sahip baraj, Mudurnu ve Abant Deresi'nden besleniyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kentte etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla barajdaki su seviyesi maksimum seviyeye çıktı. Tam kapasiteye ulaşan baraj, Bolu’nun içme suyu ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.
Bolu genelinde içme suyu temininde herhangi bir sorun yaşanmazken, mevcut doluluk oranının uzun süreli kullanım açısından yeterli seviyede olduğu kaydedildi.
Bu arada, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj havadan görüntülendi.