İzmir'de taksici Deniz Örer'i silahla öldüren şüpheliye müebbet hapis istendi

İzmir'in Konak ilçesinde, taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldüren Doğuş Meşe hakkında müebbet ile 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Gökhan Düzyol  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
İzmir'de taksici Deniz Örer'i silahla öldüren şüpheliye müebbet hapis istendi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Meşe'nin, Basmane bölgesinde tekstil üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Şüphelinin, olayda kullandığı tabancayı yaklaşık 1 ay önce aldığı ve iş yerine yakın bir alanda bulunan trafo yakınına sakladığı aktarılan iddianamede, şüphelinin işe gidip gelirken toplu taşıma kullandığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin 9 Mart'ta, tabancayı yanına alarak evine götürmek istediği, bu nedenle toplu taşıma kullanmaktan kaçınarak taksiyle gitmeye karar verdiği kaydedildi.

Doğuş Meşe'nin Gaziosmanpaşa Caddesi'nde saat 22.00 gibi maktul Örer'in kullandığı taksiye binerek Karşıyaka'ya gitmek istediğini söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin önce valizini alacağını dile getirerek tabancasını sakladığı yaklaşık 50 metre mesafedeki sokağa gitmek istediği aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin yönlendirmesiyle olayın yaşandığı 1307 Sokak'a geçildiği, Meşe'nin burada Örer'e taksiden inerek valizini alıp geleceğini söylediği belirtildi.

Doğuş Meşe'nin sakladığı yerden silahını aldıktan sonra yeniden taksinin yanına geldiği anlatılan iddianamede, şüphelinin, maktulün kafa bölgesini hedef almak suretiyle ateş ettiği bildirildi.

Örer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarılan iddianamede, Doğuş Meşe'nin cesedi araçtan sokağa bırakıp taksiyi de gasbederek olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

Şüphelinin, maktulün kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin "suçunu hafifletmeye yönelik" olduğu ifade edilen iddianamede, Deniz Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı aktarıldı.

İddianamede, Doğuş Meşe'nin gasbettiği taksiye F.A'yı alarak araç içerisinde birlikte uyuşturucu kullandığı kaydedildi.

Şüpheli Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu.

Örer'in katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Örer'i (52) tabancayla öldüren Doğuş Meşe (24) hakkında yürütülen soruşturmada taksideki araç içi kamerasınca kaydedilen görüntüler soruşturma dosyasına eklendi.

Görüntülerde, Örer'in 9 Mart saat 22.19'da Gaziosmanpaşa Caddesi'nde katil zanlısını aracına aldığı, şüphelinin olayın yaşandığı 1307 Sokak'ı işaret ederek "Bavulum var onu alacağım, sonra Karşıyaka'ya gideceğiz." dediği duyuluyor.

Meşe'nin, yolu tarif ettiği Örer'e, daha sonra bavulunu alması için beklemesini söylediği ve araçtan indiği görülüyor.

Taraflar arasındaki diyaloğun ardından zanlının silahla ateş ettiği Örer'i araçtan indirerek taksiyi gasbetmesi, bir süre sonra F.A. isimli kadını araca alması ile polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri araç içi kamerasınca kaydedildi.

Olay

Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer (52), aracına aldığı Doğuş Meşe (24) tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

İzmir'de taksici Deniz Örer'i silahla öldüren şüpheliye müebbet hapis istendi

