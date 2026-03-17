Dolar
44.20
Euro
50.92
Altın
5,017.34
ETH/USDT
2,336.00
BTC/USDT
74,160.00
BIST 100
13,014.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

JAK ve turizm jandarması Palandöken'de kayak güvenliği için yoğun mesai yapıyor

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli jandarma arama kurtarma (JAK) ve turizm jandarması ekipleri, sezon boyunca yoğun mesai yapıyor.

Talha Koca  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
JAK ve turizm jandarması Palandöken'de kayak güvenliği için yoğun mesai yapıyor

Erzurum

Kış sezonunda yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Palandöken'de, güvenlik tedbirleri de üst seviyede tutuluyor.

Sezonun bahar mevsiminde de devam ettiği merkezde görev yapan turizm jandarması ile JAK timleri, kayakçıların güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, pistlerde devriye ve denetimler gerçekleştirirken, yaralanan ya da mahsur kalan kayakçılara da hızlı şekilde müdahale ediyor.

Kurallara uymayanlara yaklaşık 300 bin lira ceza kesildi

Bu sezon 3 bin 56 kişiye yardım eli uzatan jandarma, kurallara uymayan 78 kişiye de 288 bin 338 lira ceza kesti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Palandöken Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Metin, AA muhabirine, merkezde sezonun yoğun katılımla devam ettiğini söyledi.

Metin, merkezde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğunu belirterek, "Temel amacımız, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini sağlamak, huzur ile asayişi korumak, olası kazalara hızlıca müdahale etmek." dedi.

Sezon süresince önleyici, denetleyici ve müdahaleye yönelik faaliyetler yürütüldüğünü anlatan Metin, şöyle konuştu:

"Kask kullanımı, çığ riski bulunan yasaklı alanlara girişler ile merkezde uyulması gereken kurallar denetlenmektedir. Kayaklı, kar motorlu ve yaya devriyelerle dron destekli denetimler kapsamında gerçekleştirilen kontroller ve uygulanan idari yaptırımlar sayesinde sahada caydırıcılık sağlamaya çalışıyoruz. 2025-2026 sezonunda 873 mahsur kalma, 641 yaralanma olmak üzere 1514 olaya müdahale edildi. Kayakseverlerin güvenli ve huzur içinde kayak yapmaları amacıyla denetim ve kontroller aralıksız sürdürülmektedir."

Mahsur kalmalara anında müdahale ediliyor

JAK Timi Komutanı Astsubay Üstçavuş Mevlüde Niyazoğlu da müdahaleyle önleyici faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Niyazoğlu, merkezde 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını anlatarak, "Merkezde teleferik, telesiyej ve gondol hatlarında meydana gelebilecek arızalarda mahsur kalan kayakseverlerin güvenli şekilde tahliyesini gerçekleştiriyoruz. JAK timleri olarak merkezde bu sezon 631 yaralı ve 911 mahsur kalma olmak üzere 1542 olaya müdahale ettik." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet