Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 282, Palandöken'de 270, Hakkari'de 245, Nemrut'ta 202, Kartalkaya'da 200, Erciyes'te 179, Sarıkamış'ta 158, Konaklı'da 150, Uludağ'da 141, Yıldız Dağı'nda 120, Yalnızçam'da 117, Davraz'da 99, Çambaşı'nda 88, Murat Dağı'nda 84, Zigana'da 80, Hesarek'te 62, Ilgaz'da 57, Kop Dağı'nda 56, Küpkıran'da 36, Kandilli'de 10 ve Denizli'de 54 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez19.03.2026En düşükEn yüksek
ErganKKY-45
PalandökenKY-72
HakkariKKY-92
NemrutKY-42
KartalkayaKY03
ErciyesKY-14
SarıkamışKY-92
KonaklıKY-73
UludağKY12
Yıldız DağıY26
YalnızçamKY-124
DavrazKKY-14
ÇambaşıÇB-16
Murat DağıY-31
HesarekKY-53
IlgazKKY14
Kop DağıY-65
KüpkıranKKY-105
KandilliKKY-510
DenizliKY-25

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

