Irak'ın Süleymaniye kentinde iki cami, her gün bin yolcuya iftariyelik ikramında bulunuyor

Irak’ın Süleymaniye kentinde Rakip Cami ile Kenesor Ulu Cami iftar vaktinde evlerine yetişemeyen kişiler ve yolcular için iftariyelik dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Haydar Şahin, Hemin Othman Mohammed, Emrah Akbulak  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Irak'ın Süleymaniye kentinde iki cami, her gün bin yolcuya iftariyelik ikramında bulunuyor

Ramazan’ın ilk gününden itibaren başlatılan bu hayır girişiminde yolda kalmışlara hizmet veriliyor.

Her gün Arapet nahiyesinde, Süleymaniye-Germiyan-Halepçe kara yolu üzerinde sürücülere ve yolculara bin adet simit türü kek, hurma ve su dağıtılıyor.

Hayır girişiminin sorumlusu ve aynı zamanda imam-hatip olan Molla Ata Emin AA muhabirine faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Emin, bu hayır girişimini geçen yıl başlattıklarını belirterek, “Ramazan’ın 14’üne kadar her gün şerbet ve su ile birlikte 400 paket hazırlıyorduk. Daha sonra miktarı artırabilmek için bunu simit türü kek, su ve hurma şeklinde değiştirdik ve sayıyı bin pakete çıkardık. Şimdiye kadar da Allah’a şükür bu çalışmayı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Yaptıkları hayır faaliyetinin iki temel ayağı olduğunu belirten Emin, “Birincisi hayırseverlerin maddi destek sağlamasıdır. Biz de bu parayla suyu, hurmayı ve simidi satın alıyoruz. İkincisi ise Kenesor ve Rakip camilerinin gençleridir.” dedi.

Emin, her gece 7 ila 10 gencin 3 bin hurmayı bin küçük kaba yerleştirdiğini aktararak, başka bir grubunda da öğlen ile ikindi arasında hurma, simit ve suyu paketlediğini ifade etti.

Akşam saatlerinde ise 6 ila 8 kişiden oluşan gönüllü genç gurubun görevi devraldığını söyleyen Emin, "Gençler Arapet’e gidiyorlar. Orada iftardan yaklaşık yarım saat önce dört gruba ayrılıyor ve paketleri yoldan geçen yolculara dağıtmaya başlıyorlar." diye konuştu.

Türkiye, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatını "en güçlü biçimde" kınadı
Adalet Bakanı Gürlek'ten kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'ye iadelerine ilişkin açıklama
Çanakkale'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri ziyarete açıldı
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile bir araya geldi
Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı

Üniversiteli gençler konuk oldukları yaşlıların iftar sofrasını hazırlıyor

Türkiye'nin Suriye'deki iftar programları devam ediyor

İçişleri Bakanı Çiftçi: Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Çiftçi: Hiçbir şer odağının geleceğimizi ipotek altına almasına müsaade etmeyeceğiz
İletişim Başkanı Duran, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

İletişim Başkanı Duran, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi
İspanyol ve Güney Amerikalı Müslüman kadınlar Türk ailenin iftar sofrasında buluştu

İspanyol ve Güney Amerikalı Müslüman kadınlar Türk ailenin iftar sofrasında buluştu
