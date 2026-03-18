İletişim Başkanı Duran'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Duran, "Bizler ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için aynı şuur ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, milletin her zaman ve her koşulda bağımsızlığı için mücadele etme azminin, fedakarlığının ve vatan sevgisinin yaşayan bir simgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler, ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için aynı şuur ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de vatan için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 111. yıl dönümü kutlu olsun."

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşması başladı
İletişim Başkanı Duran'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Şanlıurfa'da "turizm polisi" rehberlik hizmetiyle turistlere güven veriyor
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Üsküdar'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada yolcular tahliye edildi

DMM'den yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı

Emine Erdoğan'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" paylaşımı

Kurtulmuş: Çanakkale Zaferi, milletimizin zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu hatırlatan güçlü bir millî hafızadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale, inancın ve vatan sevgisinin bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır

Milli Savunma Bakanı Güler: İsrail'in saldırılarıyla başlayan kaos ortamı daha da tehlikeli bir hal almıştır

