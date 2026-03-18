Dolar
44.22
Euro
51.16
Altın
4,988.17
ETH/USDT
2,323.70
BTC/USDT
74,051.00
BIST 100
13,224.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında yıkılan binanın enkazı görüntülendi - VTR
logo
Gündem

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Alper Şaşmaz  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı Rize'de geçirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bayramda İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Ankara'da olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayramı memleketi Manisa'da ailesiyle geçirecek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek, sonrasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya gelecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bayramı Ankara'da geçirmesi bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ise bayramda, partilerinin Nevruz Bayramı programları sebebiyle İstanbul, Diyarbakır ve Van'da olacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayramı İstanbul'da geçirecek.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ise bayramın birinci günü Eskişehir'de, ikinci günü Ankara'da olması bekleniyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da ailesinin yanında karşılayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da olacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bayramda Batman'da olacak.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun bayramda Ankara'da olması bekleniyor. Ağıralioğlu, bayramın üçüncü günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da geçirecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının yedinci duruşması başladı
İletişim Başkanı Duran'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Şanlıurfa'da "turizm polisi" rehberlik hizmetiyle turistlere güven veriyor
Üsküdar'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada yolcular tahliye edildi

Benzer haberler

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Tüketicilere bayramlık çikolata ve şeker alışverişinde "açıkta satılan ürün" uyarısı

Ramazan Bayramı dolayısıyla KGM'nin sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

MHP'de bayramlaşma programı belli oldu

MHP'de bayramlaşma programı belli oldu
Gaziantep turizminde "çifte bayram" beklentisi

Gaziantep turizminde "çifte bayram" beklentisi
Bayramda şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer imkanı

Bayramda şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer imkanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet