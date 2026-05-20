Arsenal, Premier Lig'de 22 yıl sonra şampiyon oldu

Yunus Kaymaz
20 Mayıs 2026•Güncelleme: 20 Mayıs 2026
Ligin 37. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Eli Junior Kroupi ve Erling Haaland'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 89. dakikada oyuna girdi.
Bitime 1 hafta kala Manchester City ile puan farkını 4'e çıkaran Arsenal, 2003-04 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı.
İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki başkent temsilcisi, toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı.