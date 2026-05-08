Başakşehir, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Emre Doğan,İlyas Gün
08 Mayıs 2026•Güncelleme: 08 Mayıs 2026
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puanla 6. sırada girdi.
52 puanla 5. basamakta bulunan Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli takım, Samsunspor'a üstünlük kurarak İzmir temsilcisinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahasında oynadığı son 5 müsabakada hanesine 13 puan yazdırdı. Bu maçların 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan turuncu-lacivertliler, son 3 iç saha karşılaşmasında ise kalesinde gol görmedi.
Süper Lig'de çıktığı son 4 mücadeleyi kazanan Samsunspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.
Süper Lig'de 32 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor ise topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor.
Son oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Samsun ekibi, RAMS Başakşehir'i yenerek ligde 5'incilik hedefini sürdürmek istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı RAMS Başakşehir 2-0 kazanmıştı.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Jaures Assoumou, Emre Kılınç ve Bedirhan Çetin, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak. Olivier Ntcham'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.