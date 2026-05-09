RAMS Başakşehir, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti

Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 54'e çıkardı. Dört maçlık galibiyet serisi son bulan ve 9. kez yenilen Samsunspor ise 48 puanda kaldı.

6. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. 4. dakikada Satka ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Bertuğ Yıldırım'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Gürcan Hasova, penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Shomurodov, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

29. dakikada ev sahibi takım ikinci gole yaklaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, içeri kat edip ceza yayı üzerinden şutunu çıkardı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

32. dakikada sağda topla buluşan Elayis Tavsan, Kazımcan Karataş'ı çalımladıktan sonra son çizgiye indi. Hollanda asıllı Türk oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada turuncu-lacivertli ekip, farkı 2'ye çıkardı. Shomurodov'un kısa pasıyla topun sahibi olan Yusuf Sarı'nın süratle ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Okan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Başakşehir, ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.

47. dakikada Crespo'nun baskısı sonucu önünde bulduğu topla ceza sahasına giren Harit, şutunu çıkardı, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

78. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Ceza sahası içinde Kemen'in ayak içi vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu çeldi. Fayzullayev'in dönen topa altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Başakşehir, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Nuri Şahin: "Maçın başından sonuna kadar iyi bir performans, güzel goller ve hak edilmiş bir galibiyet"

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Maçın başından sonuna kadar iyi performans, güzel goller ve hak edilmiş bir galibiyet. Sahanın her yerinde adam adama basan ve toplu oyunda çok rotasyon yapan takıma karşı oyuncularım çok iyi oynadı. Defansif ve ofansif anlamda müthiş bir performans sergilediler." ifadelerini kullandı.

Göztepe ile sürdürdükleri beşincilik yarışı hakkında da konuşan Nuri Şahin, "Çok kredi kaybettik. Hala bu yarışta olmamız, bazı şeylerin çok iyi yapıldığının kanıtıdır. 34 hafta sonunda kim hak ettiyse beşinciliği, o takım olsun. Göztepe bizim önümüzde olursa çıkıp tebrik ederim. Ancak sonuna kadar zorlayacağız. Gaziantep'e mutlak 3 puan için gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Thorsten Fink: "Bu şekilde düdük çalınır ise buradan galibiyetle ayrılmak mümkün değil"

Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin başında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili hakem Hasova'yı eleştiren Fink, "Penaltı pozisyonunda rakip oyuncu, Satka'ya arkadan vurdu. Anlamakta zorlanıyorum. Penaltı nedeniyle 1-0 geri düştük. Net bir şekilde penaltı yoktu. Ndiaye'ye yapılan faul verilmedi ve 2-0 geri düştük. Bu şekilde düdük çalınır ise buradan galibiyetle ayrılmak mümkün değil. Hakem iyi bir performans gösteremedi." ifadelerini kullandı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapattıklarını ve maçı çevirmelerinin zorlaştığını aktaran Alman teknik adam, "Topa sahip olmaya çalıştık. Tehlikeli ataklar geliştiremedik. Çok fazla oyuncu değişikliği fırsatımız olmadı. Ofansif anlamda eksiğimiz çoktu. Güçlü oyunculardan yoksun oynamak zorunda kaldık. Bu maç benim adıma zor geçti. Ancak son aylarda iyi işler yaptık. Ligin son haftasında iyi bir sonuç alarak taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Teklif gelmesi halinde önemli oyuncuların takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Başkan ile önemli bir toplantımız olacak. İyi oyuncularımızı satmamalıyız ama ayrılmak isteyen oyuncuyu tutamazsınız. Çok iyi teklif gelirse de yapacak bir şeyiniz olmuyor. Bazı oyuncularımız ayrılmak istiyor. Son kararı bu hafta vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.