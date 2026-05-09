Gençlerbirliği, 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı mağlup etti

Konuk ekip Kasımpaşa maça golle başladı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Diabate, topu içeriye çevirdi. Benedyczak, kale önünde yaptığı vuruşla 29. saniyede takımını öne geçirdi: 0-1.

10. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hakem Cihan Aydın, Tongya'nın ceza sahasında Benedyczak'i formasından çektiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.

12. dakikada penaltıyı kullanan Benedyczak, topu bir kez daha filelere gönderdi: 0-2.

23. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gianniotis, soluna gelen topu güçlükle karşıladı.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdurrahim Dursun, ceza sahasına ortasını yaptı. İyi yükselen Traore'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

42. dakikada Gençlerbirliği fakı bire indirdi. Abdurrahim'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Oğulcan Ülgün, arka direkte topu içeriye çevirdi. Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, bu kez kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

45+4. dakikada başkent ekibi beraberlik golünü buldu. Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Goutas, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Benedyczak, topu içeriye çevirdi. Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda kaleci Velho'nun parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe de çarparak kornere gitti.

61. dakikada İrfan Can'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ben Ouanes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

68. dakikada Gençlerbirliği, penaltı kazandı. Goutas'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonu, VAR'ın uyarısı üzerine kenara gelip izleyen hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı işaret etti. Hakem ayrıca tartışan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün'e kırmızı kart gösterdi.

70. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviren Tongya, takımını öne geçirdi: 3-2.

Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, ev sahibi Gençlerbirliği'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 31'e yükselten Gençlerbirliği, son hafta öncesi küme düşme hattından çıktı. 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Kasımpaşa, 32 puanda kaldı.

Metin Diyadin'in bu sezonki ikinci dönemine 3 puanla başlayan Gençlerbirliği, son hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı konuk edecek.

Metin Diyadin: "Bütün duam, arzum, çabam kulübü Süper Lig'de tutmak"

Başkent ekibinde bu sezon ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Metin Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'nin son haftalarda zorlu, kaoslu bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Kasımpaşa ile "final" niteliğinde bir maç oynadıklarını vurgulayan Diyadin, "Çok zorlu olacağı muhakkaktı ama gerçekten iyi hazırlandık. Daha önce oyuncularla çalışmamız, avantajımızdı. Daha önceki galibiyetlerdeki, bol gollü maçlardaki kadronun hemen hemen aynısını tercih ettik. Bundan önce çok değişkenlik oluyordu. Aynı çocukları tercih ettik ki alışmış oldukları bir oyundu o aslında." diye konuştu.

Diyadin, maça şok 2 golle başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Oyun oynamaya bile fırsat kalmadan 2-0 geriye düştük. Camianın, taraftarın, herkesin yaşadığı stresin üzerine düştük gibi oldu. Maçtan önce de çocuklara 'Öne geçebiliriz, geriye düşebiliriz, sakın son dakikaya kadar bırakmayın, biz kazanacağız.' dedim. Allah'a şükür nitekim de öyle oldu. Oyuncularla o bağı kurduğunuz zaman samimi çocuklar, bütün o mücadeleyi verdik ve galip geldik. Tabii herkes seviniyor, biz de seviniyoruz, en azından son haftaya taşıdık gibi oldu. Ligde kalma değil bu. Onun için son hafta inşallah ligde kalırız. Gençlerbirliği, Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı, camianın gitgide büyümesi... Bunlar önemli şeyler. Çok ayrıntıya girmeyeceğim bugün. Önce bir ligde kalalım. Allah nasip ederse ondan sonra daha ayrıntılı konuşabiliriz. Çünkü bu süreçler, kolay süreçler değil. Gençlerbirliği'nin varlığı, camiada başta ben olmak üzere herkesin şahsi düşünceleri ya da kariyerlerinin çok ötesindedir. Bütün duam, arzum, çabam kulübü Süper Lig'de tutmak. Bu bizim için biraz şart. İnşallah başarırız. Bir maçımız var, bir şeyler çıkarmamız gerekecek zorunlu olarak. Gönül isterdi ki bu haftalara rahat girelim ama yapacak da bir şey yok. Herkesin çok anlamasını beklemiyorum da gerçekten farklı duygular beslediğim kulübüm. Orada binlerce çocuk altyapıda, aileleri, herkes... Bunlar duygu anlamında da çok önemli, onun için bütün duam Gençlerbirliği'nin ligde kalması. Yoksa benim, onun, bunun varlığının emin olun hiçbir anlamı yok."

Ziraat Türkiye Kupası hedefiyle ilgili soruya Diyadin, "Bizim ciddi anlamda bir kadro darlığımız var. Yani rotasyon diyoruz ya rotasyonu yapmak bile zor. Bakacağız, kolay süreç değil. Önemli olan burada yine söylüyorum, başta ben olmak üzere hiç kimsenin hiçbir önemi yok. Gençlerbirliği'nin bu ligde her anlamda var olması gerekiyor. Bu sadece bireysel düşünceler değil, ekonomisiyle, yapılanmasıyla en az 7-8 madde sayarız." yanıtını verdi.

Koita'nın arka adalesinden sakatlandığını söyleyen Diyadin, "Durumunu tam bilmiyorum ama bu arka adale sakatlıkları, kendi tecrübem 3-5 günde geçecek şeyler değil. Kolay değil, böyle eksiliyorsunuz." dedi.

Diyadin, Niang'ı bugün neden kadroda düşünmediğiyle ilgili soru üzerine, "Öncesine gitmeyeceğim. Niang'a, Fatih Karagümrük maçından sonra iki gün izin verilmiş, daha sonra Ankara'ya dönüşte bir tane idmana gelmedi. Son gün, dün geldi. Ben de kadroya almadım." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçıyla başlayan ilk döneminde tüm maçlarda gol attıklarına dikkati çeken Metin Diyadin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimizdeki oyuncu grubunun oynayabileceği bir oyun sistemini, şablonu ortaya çıkarmıştık. O şablon bizi taşıyordu. Daha sonra sakatlıklar ya da farklı gerekçelerle teknik adam değişikliklerinin getirdiği şeyle beraber farklı kadrolar, sistemler olabiliyor. Bütün maçlara baktığınız zaman hemen hemen aynı kadroyla çıktık ve aynı şeyleri söyledik. Yani gol atmadan maç kazanamazsınız. Kazanmanız gereken durumlarda gol yeme riskini de göze almanız gerekiyor. Benim oyun mantalitem oyunculara özgüven... Çünkü sezon başından beri çok derin bir kadromuz yok. Son maça kaldık. En önemli şey Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalıcı olması."

İlker Püren: "Önümüzde tek bir düşünce var, Galatasaray maçından bir puan alıp kümede kalmak"

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü İlker Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Mutlak puan almamız gereken bir karşılaşmada, iyi giden bir senaryoda, hiç beklemediğimiz şekilde maç sonuçlandı. Önümüzde tek bir düşünce var, Galatasaray maçından bir puan alıp kümede kalmak. Başka bir düşüncemiz yok." dedi.

Son hafta final maçına çıkacaklarını aktaran Püren, "Buradan bu işi bitirmiş olarak dönmek istiyorduk ama maalesef özellikle ligin bu son maçlarında skorlar oyuncuların psikolojisi üzerinde etkili. Oyun disiplininden uzaklaşabiliyorsunuz, aşırı motive olabiliyorsunuz, motivasyondan uzaklaşabiliyorsunuz. Bence böyle bir gün yaşadık. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız maçta bunlara daha fazla dikkat etmeliyiz. Artık tek bir hedef, son maç, final havası... Hep final final dedik ama gerçek finali orada oynayacağız." diye konuştu.

Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemiş olmasının kendileri için avantaj olup olmadığıyla ilgili soruya Püren, "Özellikle büyük camiaların şampiyonluğu garantileseler de oyun disiplininden ve kendi kulüp ilkelerinden ödün vermeden her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını gördüm. O yüzden böyle bir rahatlık bizde kesinlikle yok şu anda. Tabii ki şampiyon olmamış, bizim maçta şampiyonluğunu elde edecek bir Galatasaray ile oynamaktansa böyle gelen bir Galatasaray'ı tercih ederim." yanıtını verdi.

Kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun küfür edip etmediğiyle ilgili soru üzerine ise Püren, "Küfür etmedi. Aksine küfür edildi, o da onun için karşılığını verdi ama hakemler orada bilmiyorum, bizim kadar onlar da konsantre olmak zorundalar. Yani hakeme değinmek istemiyorum ama pozisyonları izledikten sonra karar vereceğim. Ama ilk izlenimimde hakem hatalarının olduğu bir maç olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.