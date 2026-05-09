Kayserispor'un Süper Lig'den düşmesi kesinleşti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.

8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kayserispor'da Katongo'nun kaleci Bilal Beyazit'e gönderdiği geri pasta araya giren Meschack, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

13. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Sol kanattan Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Benes'in diziyle vurduğu şut ağlara gitti: 1-1.

25. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Benes'in pasıyla çaprazda topla buluşan Cardoso'nun şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Ceza sahası önünde İbrahim Kaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Semih Güler'in topa elle müdahale etmesi sonucu kazanılan penaltı da Hadergjonaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmasının ilk yarısı Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası yayına çıkarttığı pasta İbrahim Kaya topla buluştu. Bu futbolcunun kaleye çapraz noktadan gönderdiği şut ağlarla buluştu: 3-1

67. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Meschack, sol çapraza gönderdiği pasta İbrahim Kaya'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi gönderdiği top kaleci Bilal Beyazit'ten döndü. Savunma oyuncuları oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

79. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Carole'nin ön direğe yaptığı ortada topa gelişine vuran Tuci'nin şutunu kaleci Victor güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma Alanyaspor'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor, bu sonucun ardından ligden düştü.

Erling Moe: "Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bugünkü maç sezonun özeti gibiydi"

Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, yenilginin sezonun özeti niteliğinde olduğunu belirtti.

Moe, Alanya Oba Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduklarını söyledi.

Maça kendi hatalarından 1-0 yenik başladıklarını aktaran Moe, "Beraberliği yakaladık. Sonra ikinci golü yedik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bugünkü maç sezonun özeti gibiydi." dedi.

Moe, ellerine birçok fırsat geçtiğini dile getirerek, puan almaları gereken maçlar olduğunu belirtti. Bu maçları iyi değerlendiremediklerini anlatan Moe, "O yüzden kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Elimize geçen fırsatları değerlendirseydik bu durumda olmayabilirdik." diye konuştu.

Kayseri'nin büyük bir şehir ve büyük bir takım olduğuna vurgulayan Moe, şunları kaydetti:

"Bir an önce önümüzdeki sezonla alakalı planlamalar yapılmalı. Bu kulübün nasıl döneceğiyle ilgili çalışmalar başlamalı. Çok üzgünüz."

Joao Pereira: "Ana hedefimize ulaştık"

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarındaki son maçta galibiyet alarak işlerini yaptıklarını bildirdi.

Sahalarında bu sezon çok galibiyet almadıkları için Kayserispor maçının önemli bir sonuç olduğunu anlatan Pereira, "Ana hedefimize ulaştık. Alanyaspor bir sene daha Süper Lig'de mücadele edecek ve geçen seneden daha iyi bir sene geçiriyoruz. Son maçımızda 3 puan alırsak daha da iyi bir sezon olacak. Önümüzdeki takımlar puan kaybederse ön sıralarda bitirebileceğiz. Bunun için çalışacağız." dedi.

Pereira, Kayserispor'un kazanması gerektiğini bildiklerini ve buna göre maça hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Riskli oynayacaklarını biliyorduk. Maça iyi bir başlangıç yaptık ve golü de bulduk. Sonrasında kornerden bir gol yedik ki duran toplarda iyi olduklarını konuşmuştuk ve buna özel çalışmıştık ama yine de böyle bir golü yedik. Sonrasında iyi bir reaksiyon verdik ve galibiyeti aldık."

Mücadelenin 3-1'e gelmesinin ardından rakibin Chalov ve Mendes gibi kaliteli oyuncularla bloklar arası daha çok topla buluşmaya başladığını dile getiren Pereira, Kayserispor'un zaman zaman kendilerine zorluklar çıkardığını aktardı.

Bu anlarda kalecileri Paul Victor'un performansının öne çıktığını ifade eden Pereira, "Kalecimiz, yaptığı iyi kurtarışlarla başarılı bir performans gösterdi. Ofansif geçişlerde daha iyi olabilseydik, maçı daha rahat bir şekilde bitirebilirdik. Bu şekilde maçın sonlarında sıkıntı yaşadık." diye konuştu.

"Bir maçımız daha var"

Pereira, eksik oyunculara rağmen forma şansı bulan futbolcuların performansını överek, şunları kaydetti:

"Maestro, Ruan, Ümit Akdağ, Lima gibi eksiklikler nedeniyle yapılan konuşmalar bu maç için umut verici değildi. Ancak Fatih Aksoy, Viana, Enes Keskin, Janvier ve Meschack performanslarıyla iyi iş çıkardılar. Bugün oyuncularım bu konuşmalara iyi bir yanıt verdi. Oyuncularımı, teknik ekibimi, kulüp personelini, taraftarları ve yönetimi tebrik etmek istiyorum. Her zaman bize destek oldular ama sezon daha bitmedi. Bir maçımız daha var."

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun hastanede devam eden tedavisi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de ileten Pereira, "Dualarım onlarla, ailesiyle. Umarım en yakın zamanda sağlığına kavuşur. Bu galibiyet, bir anlamda ona birazcık da olsa keyif verebilmişse, daha iyi bir galibiyet demektir bizim için." şeklinde konuştu.

Kayserispor, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor'un 2015-2016 sezonundan beri mücadele ettiği Süper Lig serüveni sona erdi.

Sezona teknik direktör Markus Gisdol ile başlayan Kayseri temsilcisi ligin 8. haftasında takımı Radomir Djalovic'e teslim etti.

Djalovic ile ligde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişata dur diyemedi.

Ligin 24. haftasından itibaren görev alan teknik direktör Erling Moe de Kayserispor'u yukarıya taşıyamadı.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon ligde çıktığı 33 karşılaşmada 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 27 puan toplayabildi.

Ligin bitmesine 1 hafta kala puan tablosunda son sırada olan Kayserispor'un 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kayserispor, 2014-15 sezonunda Cüneyt Dumlupınar yönetiminde 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.