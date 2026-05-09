ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti

8. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağdan topla yaya paralele hareketlenen Mebude, ceza sahasına koşu yapan Mihaila'yı gördü. Bu oyuncunun topukla tek dokunuşunda penaltı noktasında topu alan Sowe'un şutunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

11. dakikada Laçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın şutunda kaleci Jankat topu iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. 17. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Bozok, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

29. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Radu, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Umut Meraş'a aktardı. Umut, topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda daha müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'ı gördü. Metehan, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

45. dakikada ikas Eyüpspor 3. golünü buldu. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Umut Meraş, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Calegari'ye bıraktı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra cepheden sol ayağıyla yerden şutunda yan direğe çarpan top ağlara gitti: 3-0.

İlk yarı, ikas Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

74. dakikada Umut Bozok'un yay üzerinden sol ayağıyla yerden şutunda yan direğe çarpan top auta gitti.

88. dakikada ikas Eyüpspor farkı 4'e çıkardı. Savunma arkası pasa hareketlenen Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya durumda temiz bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve ikas Eyüpspor sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Recep Uçar: "Üzüntü verici bir mağlubiyet"

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, hak edenin kazandığı bir maç olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Ligin son 2 haftasında deplasmanda oynayacağımız maçı kazanıp ilk 8'de yerimizi garantilemek hedefiyle hazırlandığımız bir maçtı. Maç öncesinde oyuncularıma küme düşmeme mücadelesi veren takımlarla oynamanın zorluğundan bahsetmiştim. Futbol şanssızlığı da eklendiği anda arzu etmediğimiz, camiamızı mutsuz eden bir skor oldu, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Maça iyi başlayan taraf olduklarını aktaran Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk 10 dakika net 2 pozisyonumuz vardı ama atamadık. Futbol şansı çok yanımızda olmadı. Geriye düşünce sonrasında Eyüp'ün sahada isteği arttı. Kazanma motivasyonu daha yüksekti. Kazanmaya ihtiyacı olan, daha çok isteyen, ikili mücadelelerde oyunun her anında üstün olan Eyüp'tü. Üzüntü verici bir mağlubiyet. Bir sezonluk oyuncularımızın emeğini de görmezlikten gelemeyeceğiz. Koyduğum hedefe ulaşabilmek için 1 maç daha var. Sahamızda Beşiktaş maçını kazanıp ligi ilk 8'de bitirmek istiyoruz."

Atila Gerin: “Maçı kazandık, ümidimizi haftaya taşıdık”

ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, final gibi bir maç oynadıklarını belirtti.

Yüzde yüz kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını aktaran Gerin, "Rizespor son 10 haftanın momentumu en yüksek takımlarından biri. 2 mağlubiyet aldı sanırım. Planlı oynayan bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değildi. Oyuna stresli başladık, golü arayan Rizespor'du. Fakat çok sıkı durduk, çok istedik maçı. Genelde pozisyon bulup atamıyorduk ama bu sefer az gidip attık. Pozisyonları gole çevirince skoru aldık. Bu maçlar duygu maçları, stresi yönetme maçları. Takımımda bu konuda tecrübeleniyor. Büyük bir avantaj yakaladık." diye konuştu.

Kümede kalmak istediklerini dile getiren Gerin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her golün bile önemli olduğu yerde puan avantajımız var. Haftaya Türkiye'nin en büyük takımlarından birine gidiyoruz. Bize yetecek skoru almak için tüm benliğimizle sahada olacağız. Bu skorları almak kolay değil. Oyuncularımın hepsini yüreklerinden kutluyorum. Emre (Akbaba) uzun sakatlıktan golle döndü, ona da ayrıca sevindim. Maçı kazandık, ümidimizi haftaya taşıdık. Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız."