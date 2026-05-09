Fenerbahçe, Konyaspor'u deplasmanda 3 golle mağlup etti Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

5. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

21. dakikada topla hareketlenen Olaigbe'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi'nin şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası içerisinden şutu ağlara gitti: 0-1.

45. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Jevtovic'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

48. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Musaba'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fred'in sert şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı.

55. dakikada Yiğit Efe Demir'in pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından şutu az farkla üstten dışarıya gitti.

56. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Köşe vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına yükselen Brown'un kafa vuruşu ağlara gitti: 0-2.

71. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında arka direkte topla buluşan Fred meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

74. dakikada Jinho Jo'nun, Fred'in ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.

Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Zeki Murat Göle: "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik."

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, çok üzgün olduklarını belirterek, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynama hedefini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Göle, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, bu akşam sadece onu gerçekleştirebildik." dedi.

Oyuncuları tebrik eden Göle, "Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Maç içinde bazı organizasyonlarımız vardı. Özellikle duran top organizasyonunda bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek fazla bir şey yok." diye konuştu.

Ertan Torunoğulları: "Sakın ha sezonu sona erdi. Futbolseverlere sakın ha sezonu hayırlı olsun"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yönetici Ertan Torunoğulları, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başından beri tüm mücadeleyi verdiklerini ifade eden Torunoğulları, "Sakın ha sezonu sona erdi. Futbolseverlere sakın ha sezonu hayırlı olsun. Federasyona yazı yazdık. VAR odasında kulüplerden birer temsilci olsun dedik. Orada gelen telefonlara ve gelen-gidenleri görsünler diye. Bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen, hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı." diye konuştu.

Torunoğulları, Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından bazı eski hakemlerle iletişime geçtiklerini, Galatasaray'ın attığı ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının ise penaltı olmadığını savunarak, kendileri ve kendilerinden sonraki yöneticilerle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İlhan Palut: "İyi değildik. Fenerbahçe'yi kutluyorum"

TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında başa baş oyun olduğunu söyledi.

Basit top kaybından gol yediklerini anlatan Palut, ikinci yarı oyundan adım adım düşmeye başladıklarını dile getirdi.

Palut, Ziraat Türkiye Kupası finalinin konsantrasyon yönünden kendilerini alıkoyduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:"İyi bir gün değildi özellikle ikinci yarı için söyleyebilirim. Lig için taraftarımızla son buluşmamızdı. Büyük destekleri vardı ama onları mutlu edecek enerjiden uzaktık. Oyuncularım yoğun periyottan geçti. Üst üste çok zor maçlar oynadık ve bugün yıpranmalara da şahit oldum. Oyuncularımı da efektif kullanmam gereken bir durumla karşılaştım. Hasar tespiti yapacağız. Oyuncuların dinlenmeye ihtiyacı var. Ondan sonra hemen mental olarak hazırlıklara başlayacağız. Oyuncularımızın son durumları hakkında sağlık ekibimizle yoğun mesai harcayacağımız bir hafta olacak. Oyuncularım yorgun olmalarına rağmen ilk periyodu iyi oynadılar. Onları sonuna kadar destekleyeceğim. Bugün iyi değildik. Net söyleyeyim. Fenerbahçe'yi kutluyorum."