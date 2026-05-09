Trabzonspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

12. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Trabzonspor savunmasının çıkarken yaptığı paslaşmada kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, ceza sahası içinde topu ayağından açtı. Araya giren Güney Koreli futbolcu Oh, genç file bekçisinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi.

14. dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere gönderdi: 1-0.

Trabzonspor, 15. dakikada beraberliği yakaladı. Orta sahanın solunda Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Umut Nayir, rakip kaleye doğru ilerledikten sonra Zubkov'u gördü. Ukraynalı futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-1.

[1/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Junior Olaitan (sol 2) ile Trabzonspor oyuncusu Christ Inao Oulai (solda) mücadele etti. [2/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Tiago Djalo (ortada) ile Trabzonspor oyuncusu Anthony Nwakaeme (sağda) mücadele etti. [3/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından futbolcular hakeme itirazda bulundu. [4/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Trabzonspor oyuncusu Ozan Tufan (ortada) karşılaşmada forma giydi. [5/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Trabzonsporlu oyuncular gol sevinci yaşadı. [6/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Trabzonsporlu oyuncular gol sevinci yaşadı. [7/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Trabzonsporlu oyuncular Ernest Muçi'nin (10) golünün ardından sevinç yaşadı. [8/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Trabzonsporlu oyuncular Ernest Muçi'nin golünün ardından sevinç yaşadı. [9/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Trabzonsporlu oyuncular Ernest Muçi'nin golünün ardından sevinç yaşadı. [10/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. [11/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Trabzonspor oyuncuları attıkları gol sonrasında sevinç yaşadı. [12/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeongyu Oh (9) bir pozisyonun ardından üzüntü yaşadı. [13/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu El Bilal Toure (ortada) ile Trabzonspor oyuncuları mücadele etti. [14/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Junior Olaitan (15) ile Trabzonspor oyuncusu Christ Inao Oulai (arkada) mücadele etti. [15/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu El Bilal Toure (19) ile Trabzonspor oyuncusu Salih Malkoçoğlu (74) mücadele etti. [16/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Tiago Djalo (sağda) ile Trabzonspor oyuncusu Ozan Tufan (solda) mücadele etti. [17/20] Beşiktaş'ın golünü atan Orkun Kökçü (10) sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. [18/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş'ın golünü atan Orkun Kökçü (10) sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. [19/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş'ın golünü atan Orkun Kökçü (10) sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. [20/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş'ın golünü atan Orkun Kökçü (10) sevincini teknik direktör Sergen Yalçın ile paylaştı. × [1/20] Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Junior Olaitan (sol 2) ile Trabzonspor oyuncusu Christ Inao Oulai (solda) mücadele etti. İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde Orkun Kökçü'nün direkt kaleye gönderdiği topta kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, gole izin vermedi.

56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Cerny'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

60. dakikada ceza sahası dışından Oulai'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu direk dibinden kornere çeldi.

62. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

68. dakikada orta alanda Agbadou'dan topu kapan Umut Nayir, kaleci Ersin Destanoğlu'nu önde gördü. Oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

83. dakikada ceza sahası dışında Djalo'dan sıyrılan Zubkov'un yayın içinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topu çeldi.

Trabzonspor, maçı 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın iç sahada 4. yenilgisi

Beşiktaş bu sezonki iç sahada defterini mağlubiyetle tamamladı.

Sezona Tüpraş Stadı'ndaki ilk iç saha maçında Eyüpspor'u yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip, 17 haftada 4. yenilgisini aldı. Dolmabahçe'de bu sezon taraftarlarına istediklerini veremeyen Beşiktaş, 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Öte yandan Beşiktaş iç sahada oynadığı son üç maçında galibiyet alamadı. Fatih Karagümrük'le berabere kalan siyah-beyazlılar, kupada TÜMOSAN Konyaspor'a, ligde de Trabzonspor'a yenildi.

Ayrıca Beşiktaş son 6 sezonda evinde oynadığı kapanış maçlarının hiçbirisinde galip gelemedi.

Orkun Kökçü'den Sergen Yalçın'a destek

Karşılaşmanın 12. dakikasında Oh'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla 10. golünü kaydetti.

Ligin ilk bölümünü suskun geçirmesine rağmen ikinci yarıda skorer özelliğini de öne çıkaran siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Kupada da 2 gol atmayı başaran Orkun Kökçü, golün ardından takım arkadaşlarını toplayarak kulübeye gitti ve protestoların odağındaki isim olan teknik direktör Sergen Yalçın'a sarılarak destek verdi.

Protestolar devam etti

Maç önünde esame listesi okunurken teknik direktör Sergen Yalçın'ı ıslıklayan Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor'un 15. dakikada gelen beraberlik golünün ardından Serdal Adalı yönetimini de protesto etti.

Bir süre "Yönetim istifa" diye bağıran Beşiktaşlı taraftarlar zaman zaman da "Siyah, beyaz, yönetim, istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar son dakikalara doğru ise Sergen Yalçın aleyhine "Güle güle Sergen" şeklinde bağırırken bir grup taraftar da tecrübeli teknik adamın lehine tezahüratta bulundu.

Siyah-beyazlı futbolseverler maçın sonra ermesinin ardından futbolcuların aleyhine de bağırdı.

Fatih Tekke: "Ligi çok iyi getirdik, beklentinin üstünde bir sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz"

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, sezonu kupayla tamamlamak istediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, "Bizim için sonuç olarak mutlu eden bir maç oldu. Son oynadığımız maçlarda galibiyet yoktu. Derbide galibiyet önemli. Hızlı hücumla pozisyonlar bulmaktı amacımız ama final paslarında başarılı olamadık. Beşiktaş daha baskılı oynadı denebilir. Hasar almadık, sakatlık olmadı. Bu bizim için önemli. Çarşamba günü yılın en önemli maçına çıkacağız. Kadro derinliğinden dolayı bazı oyuncular 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Üzücü anlarıyla, hatasıyla bir maç bitti. Çarşamba günü değerli bir maça çıkacağız. Ligi çok iyi getirdik, beklentinin üstünde bir sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'tan kiraladıkları Ernest Muçi ile ilgili konuşan bordo-mavili teknik adam, "Muçi'yle ilgili fikrimi kulübe de kendisine de ilettim. Muçi bulunduğu dönem itibariyle çok faydalı oldu, iyi şeyler yaptı. Muçi'nin olmasını istemek noktasında soru işareti yok. Ekonomik olarak sıkıntı olabilir ama bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sakat futbolcuların durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tekke, "Savic'in durumu belli değil. Felipe belki oynayabilir. Pina dönecek ama stoper mevkiinde çarşamba günü ne olur bilmiyorum. Onana'yı henüz bilmiyorum ama olabildiğince güçlü çıkmaya çalışacağız. Kimle çıkarsak çıkalım kazanmamız gereken bir maç." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarına da değinen Tekke, "Konyaspor maçında son dakikada tartışılabilir bir penaltı vardı, Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu bu statta istifaya davet ediliyor. Bu tepkileri hak etmiyoruz. Kimseyi koruduğumu düşünmeyin. Bu yarın bana da yapılacak. Türkiye'de bu yapılıyor. Yaptıklarımızın bir değeri yok. Hayaller birleştiriyor gerçekler ayrıştırıyor. Türkiye'nin iklimi, gerçeği bu. İyi olmak için sadece çalışıyoruz. Avrupa'ya kalmayı garantilemiş olmamıza rağmen transferine çok yakın olduğumuz 2 oyuncu yine bizi reddetti. Bunun ülke futboluyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun zararını herkes çekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın: "Son 5 sezonki kötü gidişat artık sabrı minimuma indirmiş durumda. Biz de bundan nasibimizi aldık"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yaşananların kendisini şaşırtmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Yalçın, "Zor bir gece oldu bizim için. Taraftarın bu kadar protesto etmesi oyuncuların motivasyonunu bozdu. Bozuk olan motivasyonu toparlamaya çalıştık ama bu atmosferde oynamak çok zor. Kendi zamanımdan biliyorum. Ligin sonu, bugünkü durumu önemsemiyoruz. İki taraf da rölanti oynadı." diye konuştu.

"Beşiktaş doğru yolda. Doğru işler yapılıyor"

Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu söyleyen Yalçın, siyah-beyazlı camiada sabır kalmadığını vurgulayarak şunları aktardı:

“Ligin geneline bakınca göreve başladığımızda zor bir sezon olacağını, taraftarın acı çekeceğini söylemiştim. Ciddi değişiklik olacağını, bunun da Beşiktaş'ın geleceği için olacağını vurguladım. Bunun yüzde 30'unu devre arasında yaptık. Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Devre arası çok para harcamadık, devre arasını karlı kapattık. Camiaya ekonomik zarar vermedik. Takımın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Sezon sonunda yapılacak transferlerle daha güçlü organize ve hedefe oynayan takım yapabiliriz mantığındayız. Böyle bir plan yaptık ama futbol zor bir oyun. Bir gol sizi kral yaparken yenen bir gol sizi minimum seviyeye düşürebiliyor. Konya maçında son dakikada yediğimiz gol tüm motivasyonu düşürdü. Bugünkü maça da yansıdı. Taraftarın tepkisi çok normal. Tepkilere karşı yönetimin de topçunun da direnç göstermesi gerekiyor. Beşiktaş doğru yolda. Doğru işler yapılıyor. Takım iyi bir organizasyonun içine giriyor. Bunlar göründüğü için belki de aşağı çekmeye çalışıyorlar. Serkan Reçber'le beraber güzel bir değişim yaptığımızı düşünüyorum. Gördüğüm durum sağlıklı değil. Beşiktaş taraftarı her zaman takımına, hocasına, yönetimine sahip çıkmıştır ama son 5 sezonki kötü gidişat artık sabrı minimuma indirmiş durumda. Biz de bundan nasibimizi aldık. Bizim için üzücü taraf buydu.”

"Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum"

TÜMOSAN Konyaspor'la oynanan kupa maçının bir kırılma noktası olduğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

“Kırılma noktası Konyaspor maçının son dakikasıydı. Orada bizim için sezon bitti. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum. Kadroyu ben kurmadım, kampı da ben yapmadım. Ben kurulmuş bir kadroya geldim. Yaşayacaklarımı bilerek geldim, şampiyon olacağız diye bir cümle hiç kurmadım. Camianın hedefleri büyük olabilir ama kurulan kadro hedefle örtüşmesi gerekiyor. Kurulan kadro beklentiye cevap verecek bir kadro değil. Bunun bilincinde göreve başladım ve ertesi gün maça çıktım. Evet dördüncü olmak için o kadar oyuncu aldık. Bir kadro kurarken camianın hedefine uygun olmalı. İlk geldiğimde de bu sorunları yaşadım. Bilerek görevi kabul ettik. Protesto ocak ayının konusu. Takım maç kaybetmediği için bugüne geldi. Düzeltiriz, yapacağız dedik. Yaptığımız doğru değişimle hayal kurdurduk artık inanırlar herhalde dedik. Hedefe oynayan bir takım haline gelecek. Sabretmek lazım. Devre arası biz para falan harcamadık. 40-50 milyon avro karı var kulübün. Beşiktaş hala benden önceki 3 hocanın maaşını ödüyor. Taraftar bırak derse bırakırız ama güvendiğimiz son kale de son iki maçta düştü.”

Salih Malkoçoğlu: “Derbiler Trabzonspor için önemli maçlar”

Trabzonspor'un genç futbolcusu Salih Malkoçoğlu, "büyük" maçları her zaman kazanmak istediklerini belirterek, iyi bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir maçı geride bıraktıklarını belirten bordo-mavili futbolcu, "Sezon sonuna geldik. Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşmaları hep önemli maçlardır. Buraya eksik geldik. Trabzonspor olarak hedefimiz her zaman üç puan. Üç puanı da aldık. Hocam da bana güvendi. Tekrardan forma şansı verdi. 90 dakika mücadele ettim. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma destek çıkmaya çalışıyorum. Bugün de bunu yaptığıma inanıyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine söylediği taktikleri yapmaya çalıştığının altını çizen Salih, "UEFA Gençlik Ligi'nde geçen sene çok güzel bir seneydi. Bugün de altyapıdan arkadaşlarla beraber sahadaydık. Her zaman üstüne koyarak devam etmeye çalışıyorum. Her zaman ekstra çalışmalarımı yapıyorum. Hocamın söylediklerini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Salih Malkoçoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Derbiler Trabzonspor için önemli maçlar. Her zaman kazanmak istediğimiz, daha istekli olduğumuz karşılaşmalar. Bu maçları her zaman almaya çalışıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bizim için güzel oldu. Üç puan gayet iyi oldu."

Trabzonspor formasını giydiği sürece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden genç orta saha oyuncusu, "A takımda oynadığım maçları daha çok stoper ağırlıklı oynadım. Ben hem orta sahada hem stoperde kendimi rahat hissediyorum. Her bölgede elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

Benjamin Bouchouari: "Çok önemli bir galibiyet"

Trabzonspor'da Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını anlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Çok önemli bir galibiyet. Öz güven açısından da bizim için burada galip gelebilmek çok değerliydi. Aslında birkaç maçta sizin de bildiğiniz gibi kazanama serimiz vardı. Onu da bitirmiş olduk. Bireysel olarak ilk on 11'de başlamak, son iki maçta bunu devam ettirebilmek çok güzel. Kendi adıma iyi gittiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Christ Oulai ile oynamanın sahada işleri kolaylaştırdığını belirten genç oyuncu, "Bugün orta sahada partnerim Oulai'ydi. Gerçekten onunla oynamak büyük bir keyif. Çünkü oyunu gerçekten çok iyi anlayabilen bir oyuncu. Sizin için işleri daha da kolaylaştırabilen bir oyuncu. Bugün onunla beraberdik, gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Süre almanın bir oyuncu için çok değerli olduğunu aktaran Bouchouari, "En önemlisi olabildiğince fazla dakika alabilmek, maç içerisinde sahada kalabilmek, o süreyi alabilmek. Çünkü bir futbolcunun gelişebilmesi için en gerekli olan şey düzenli süre bulabilmesi, olabildiğince maçta görev alabilmesi. Umuyorum bizim için sezon sonu güzel olacak. Gelecek sezonun da neler getireceğini hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile oynanacak maça ilişkin ise Benjamin Bouchouari, şunları kaydetti:

"Tabii ki bireysel olarak hedeflerimden bir tanesi Türkiye Kupası'nı kazanabilmek. Aynı zamanda da takımımızın kolektif olarak hedeflerinden şu an için en önemlisi kupayı kazanabilmek. Çünkü bizim adımıza sezonu iyi noktalama fırsatlarımızdan bir tanesi bu. Kupayı kazanabilirsek eğer bizim adımıza gayet iyi bir sezon sonu olacak. Umuyorum da öyle olacak, kazanabileceğimize inanıyorum. Öncelikle tabii ki çarşamba günkü maçı kazanıp sonrasında da finalde yolumuza devam etmemiz gerekiyor."