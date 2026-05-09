Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu

3. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı sol çaprazından çektiği şut, uzak direğin yanından auta çıktı.
17. dakikada Sane'nin pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu kurtardı.
31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'in boşa çıkmasının ardından Sallai, arka direkte topla buluştu. Macar oyuncunun vuruşunda Antalyasporlu Bünyamin Balcı, topu çizgiden çıkardı.
35. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
37. dakikada Yunus'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
45+6. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan içeriye gönderdiği top, Giannetti'ye çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına geri döndü.
Antalyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
56. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Lang'ın ortasında arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, topu altıpasa doğru indirdi. Bu noktada bulunan Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-1.
58. dakikada Lang'ın pasında ceza yayında topla buluşan Sallai'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
62. dakikada Antalyaspor, yeniden öne geçti. Soner Dikmen'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.
66. dakikada Galatasaray, penaltıdan yeniden beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen'e Ceesay müdahale etti. Bu pozisyon sonrası hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
77. dakikada Lang'ın ceza yayının sol çaprazından şutunda kaleci Abdullah, topu çeldi.
88. dakikada Galatasaray ilk kez öne geçti. Sağ taraftan kullanılan taçta Lemina, kafayla topu Davinson Sanchez'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, Antalyaspor savunmasına çarpıp Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Eren'in şutunda kaleci Abdullah, meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang, meşin yuvarlağı Osimhen'e aktardı. Nijeryalı santrfor, altıpas içindeki vuruşuyla ağları havalandırdı: 3-2.
90+5. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin sol kanattan pasında altıpas önünde topa dokunan Kaan Ayhan, fileleri havalandırdı: 4-2.
Galatasaray, karşılaşmayı 4-2 kazandı.
Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, mücadelede beraberliği sağlayarak geri dönüşün fitilini ateşledi.
Mücadeleye devre arasında dahil olan Lemina, 56. dakikada fileleri havalandırarak 1-1 eşitliği sağladı. Galatasaray adına beraberliği sağlayan Lemina'nın golünün ardından tribünler maça dahil olarak takıma desteğini artırdı.
Lemina, bu golle bu sezon Süper Lig'de 3, toplamda ise 4. kez tabelayı değiştirdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 4. maçta da gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 4. kez mücadele eden Osimhen, 66. dakikada (penaltıdan) ve 88. dakikada kaydettiği gollerle 7. kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ın bu sezonki performansında büyük katkısı olan 27 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 16 gole ulaştı. Victor Osimhen, bu sezon toplamda 23. kez tabelayı değiştirdi.
Victor Osimhen, sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Müsabakanın 78. dakikasında hakem Çağdaş Altay'ın sarı kart gösterdiği Osimhen, bu sezon Süper Lig'deki 8. sarı kartını gördü. Nijeryalı yıldız, 34. ve son haftadaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 8. maçta da puan kaybı yaşamadı.
Buruk'un göreve geldiği 2022'den bu yana Antalyaspor ile Süper Lig'de 8. kez karşılaşan "Cimbom" tüm maçlardan 3 puanla ayrıldı.
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 20 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-16 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.
Bu süreçte 16 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 49 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 20 maçta fileleri 12 kez havalandırabildi.
Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 8 maçı da galibiyetle tamamladı.
Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-22 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 22 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.
Konuk takım Antalyaspor, mücadelenin ilk yarısında sakatlıktan dolayı 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanan Dario Saric, oyuna devam edemedi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu, 23. dakikada yerini Ramzi Safuri'ye bıraktı. Maçın 28. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk eden Doğukan Sinik'in yerine ise 31. dakikada Van de Streek forma giydi.
Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan "Cimbom" teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde göğüsledi. Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı.
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı.
"Cimbom" Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.
Galatasaray, şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.
Kendi rekorunu kıran sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.
Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.
Galatasaray, gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak.
Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde son 16 turuna kadar yükselmişti.
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.
Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş ile 10 şampiyonluk fark yakaladı.
Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.
Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
|Sezon
|Teknik Direktör
|1961-62
|Gündüz Kılıç
|1962-63
|Gündüz Kılıç
|1968-69
|Toma Kaleperovic
|1970-71
|Brian Birch
|1971-72
|Brian Birch
|1972-73
|Brian Birch
|1986-87
|Jupp Derwall
|1987-88
|Mustafa Denizli
|1992-93
|Karl Heinz Feldkamp
|1993-94
|Rainer Hollmann
|1996-97
|Fatih Terim
|1997-98
|Fatih Terim
|1998-99
|Fatih Terim
|1999-00
|Fatih Terim
|2001-02
|Mircea Lucescu
|2005-06
|Erik Gerets
|2007-08
|Cevat Güler
|2011-12
|Fatih Terim
|2012-13
|Fatih Terim
|2014-15
|Hamza Hamzaoğlu
|2017-18
|Fatih Terim
|2018-19
|Fatih Terim
|2022-23
|Okan Buruk
|2023-24
|Okan Buruk
|2024-25
|Okan Buruk
|2025-26
|Okan Buruk
Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Teknik Direktör
|Ülkesi
|1959
|Fenerbahçe
|Ignace Molnar
|Macaristan
|1959-60
|Beşiktaş
|Andreas Kutik
|Macaristan
|1960-61
|Fenerbahçe
|Laszlo Szekelly
|Macaristan
|1961-62
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1962-63
|Galatasaray
|Gündüz Kılıç
|Türkiye
|1963-64
|Fenerbahçe
|Miroslav Kokotovic
|Yugoslavya
|1964-65
|Fenerbahçe
|Oscar Hold
|İngiltere
|1965-66
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic
|Yugoslavya
|1966-67
|Beşiktaş
|Ljubisa Spajic
|Yugoslavya
|1967-68
|Fenerbahçe
|Ignace Molnar
|Macaristan
|1968-69
|Galatasaray
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1969-70
|Fenerbahçe
|Traian Ionescu
|Romanya
|1970-71
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1971-72
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1972-73
|Galatasaray
|Brian Birch
|İngiltere
|1973-74
|Fenerbahçe
|Waldir Pereira "Didi"
|Brezilya
|1974-75
|Fenerbahçe
|Waldir Pereira "Didi"
|Brezilya
|1975-76
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1976-77
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1977-78
|Fenerbahçe
|Tomislav Kaloperovic
|Yugoslavya
|1978-79
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1979-80
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1980-81
|Trabzonspor
|Özkan Sümer
|Türkiye
|1981-82
|Beşiktaş
|Dorde Milic
|Yugoslavya
|1982-83
|Fenerbahçe
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1983-84
|Trabzonspor
|Ahmet Suat Özyazıcı
|Türkiye
|1984-85
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic
|Yugoslavya
|1985-86
|Beşiktaş
|Branko Stankovic
|Yugoslavya
|1986-87
|Galatasaray
|Jupp Derwall
|Almanya
|1987-88
|Galatasaray
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|1988-89
|Fenerbahçe
|Todor Veselinovic
|Yugoslavya
|1989-90
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1990-91
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1991-92
|Beşiktaş
|Gordon Milne
|İngiltere
|1992-93
|Galatasaray
|Karl Heinz Feldkamp
|Almanya
|1993-94
|Galatasaray
|Rainer Hollmann
|Almanya
|1994-95
|Beşiktaş
|Christoph Daum
|Almanya
|1995-96
|Fenerbahçe
|Carlos Alberto Parreira
|Brezilya
|1996-97
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1997-98
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1998-99
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|1999-00
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2000-01
|Fenerbahçe
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2001-02
|Galatasaray
|Mircea Lucescu
|Romanya
|2002-03
|Beşiktaş
|Mircea Lucescu
|Romanya
|2003-04
|Fenerbahçe
|Christoph Daum
|Almanya
|2004-05
|Fenerbahçe
|Christoph Daum
|Almanya
|2005-06
|Galatasaray
|Erik Gerets
|Belçika
|2006-07
|Fenerbahçe
|Arthur Antunes Coimbra "Zico"
|Brezilya
|2007-08
|Galatasaray
|Cevat Güler
|Türkiye
|2008-09
|Beşiktaş
|Mustafa Denizli
|Türkiye
|2009-10
|Bursaspor
|Ertuğrul Sağlam
|Türkiye
|2010-11
|Fenerbahçe
|Aykut Kocaman
|Türkiye
|2011-12
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2012-13
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2013-14
|Fenerbahçe
|Ersun Yanal
|Türkiye
|2014-15
|Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|Türkiye
|2015-16
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2016-17
|Beşiktaş
|Şenol Güneş
|Türkiye
|2017-18
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2018-19
|Galatasaray
|Fatih Terim
|Türkiye
|2019-20
|Başakşehir
|Okan Buruk
|Türkiye
|2020-21
|Beşiktaş
|Sergen Yalçın
|Türkiye
|2021-22
|Trabzonspor
|Abdullah Avcı
|Türkiye
|2022-23
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye
|2023-24
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye
|2024-25
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye
|2025-26
|Galatasaray
|Okan Buruk
|Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hedeflerinin 5 sezon üst üste şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.
Buruk, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğu garantiledikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Stresli bir maç oynadıklarını aktaran Buruk, "Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama dakika olarak moralimizi bozacak, seyirciyi düşürecek 2 gol yedik. Devamında ayağa kalktık, pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Başkanımız sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu. Bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine heyecanlandırıp maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Çok yoğun sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık, son 16'ya kaldık, çok sayıda maç yaptık. Ülke adına iyi işler yaptığımız çok uzun bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi ile birlikte sezonu geçirmek kolay değil." diye konuştu.
Bu sezon Avrupa'da da başarılı olduklarına değinen Buruk, "Dört sene üst üste şampiyonluktan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Sezon içinde hatalarımız, yanlışlarımız oldu. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür dört senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük, dört tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray'ın artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net gösterdik. Gelecek sezon Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama en büyük isteğim Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı. Orada ulaştığımız oyun ve sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar farklı ülkelerde de çok konuşuldu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum. Bunun yanında şampiyonluğu yakalamamızdan dolayı ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, gelecek sezonki hedeflerinin sorulması üzerine "Galatasaray daha önce dört sene üst üste şampiyon oldu ama beş sene üst üste şampiyonluk yaşamadı. İlk hedefimiz beş sene üst üste şampiyon olmak." dedi.
Buruk'un açıklaması sürerken basın toplantısı odasına giren futbolcular, su ile kutlama yaptı. Buruk, toplantıyı bitirerek oyuncularına katıldı.
Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğun mutluluğunu yaşadığını aktaran Buruk, "Galatasaray'ın 5. yıldızını geçen sene almıştık. Bu sene üst üste 4. şampiyonluğu kazandık. Ben de kendi adıma Başakşehir şampiyonluğuyla beraber bir yıldızı da teknik adam olarak kazanmış oldum. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk ama burada asıl olan Galatasaray. Üst üste 4. şampiyonluk başarısını kazanan Galatasaray." diye konuştu.
Taraftarın başarılarda büyük pay sahibi olduğuna değinen Buruk, şöyle davam etti:
"Onların desteğiyle her zaman ayakta kalıyoruz. Hem derbilerde hem şampiyonluklarla hem Avrupa'da oynadığımız oyunlarla onları hep başı dik gezdirdik. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldık. Daha iyisini de yapabilirdik. Bunun için de daha çok emek vermemiz gerekiyor. Avrupa’da tekrar Galatasaray'ın adını duyurduk. Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Burada muhteşem de bir stat atmosferi oluşturduk. Herkesin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuğu bir sezon oldu. Önemli takımları yendik. Bence genel olarak baktığımızda başarılı bir sezon ama inişler çıkışlar, yorgunluklar olabiliyor. Toplamda 50'den fazla maça çıktık. Milli maçlarla beraber 60'a yakın maç oynamış futbolcularımız var. Bu yorgunluk sezon sonuna doğru artabiliyor. Genel olarak baktığımızda 12 tane Şampiyonlar Ligi oynamış bir takımız. Ligin sonu ve belki bugünkü maç biraz stresli geçti ama genel olarak rahat, hep önde gittiğimiz, şampiyonluğun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık. Şampiyonluğu kazandık."
Okan Buruk, yeni sezondaki hedeflerine dair "Hedefimiz inşallah üst üste 5. şampiyonluk. Kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz. İleride hep bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar konuşulacak. Ancak bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası. Başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, abilerime de destekleri için teşekkür etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğun çok önemli olduğunu aktaran Kavukcu, "Her sene zaten yeni bir hedefle sezona başlıyorsunuz. Az önce teknik direktörümüz Okan Buruk'un sözleşmesini sordular. Biz, başkanımla konuştuğumuzda 5'te 5 yapmayı hedeflediğimizi söyledik. Beşinci şampiyonluk için yarın sabahtan itibaren çalışmalara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da görevini en iyi şekilde yapmayı amaçladığını anlatan Kavukcu, "Galatasaray'da ne Erdenler biter, ne Abdullahlar biter. Bu koltuklar çok önemli. Biz Galatasaray'ın gücüyle bu görevleri yapıyoruz. Galatasaray'ın gücüyle bunları başarabiliyoruz. Bunu da dünyaya kanıtladık. Dünyada şu an inanılmaz bir marka değeri oluşan Galatasaray var. İnşallah Galatasaray, dünyada ilk 10'un içinde olur. Biz oluruz ya da olmayız hiç fark etmez. Çünkü bu görevler gelip geçici görevler. Biz seçiliyoruz, sonra devamında atanmış da olabiliyoruz. Önümüzdeki 5 sene içinde Galatasaray'ın dünyada ilk 10'un içine gireceğine eminim." diye konuştu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sarı-kırmızılı camia için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kavukcu, şöyle devam etti:
"Başkanıma her şey çok yakışıyor. Başkanımın kıymetini ancak bu görevi bıraktığı zaman anlayacağız. Toplum olarak çok çabuk her şeyi tüketebiliyoruz. Bizim gerçekten inanılmaz bir taraftarımız var. İnanılmaz bir ultrAslan taraftar kitlesi var. Burada Liverpool'u ve Juventus'u yendiğimiz maçlar çok önemli müsabakalardı. Fenerbahçe'yi yendiğimiz maç da öyle. Hocamız ve ekibi sağ olsun. Biz de iyi bir aile ortamı sağladık. Bunu yapmasak bugün bu başarı gelmezdi. Başka kulüpler bu sene bizden çok daha büyük bütçelerle para harcadılar ama bu başarıyı elde edemediler. Biz, Allah'a şükür bunu başardık. Allah izin verirse 5'te 5 yapıp, tarihe geçmek istiyoruz. Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını da getirecek."
Başkan Dursun Özbek'in 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda tek aday olmasına da değinen Kavukcu, "İnşallah o seçimden sonra başkanım devam etmiş olacak. Galatasaray'da hiçbir zaman hedefler bitmez. Bana 'Dünyadaki hangi kulübü örnek aldınız?' diye soruyorlar. Galatasaray, hiç kimseyi örnek almadı. Galatasaray, liseden doğan, dünyada böyle bir örneği olmayan bir kulüp. Galatasaray'ın hiçbir zaman hedefi bitmez. Galatasaray'ın hedefi ilk 10'un içinde olmak. Beşinci yıl daha zor olacak. Hep beraber olursak bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Galatasaray, bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını getirecek. Buna inanıyorum. Galatasaray nasıl daha önce UEFA Kupası'nı getirdiyse Şampiyonlar Ligi kupasını da getirecek. Çünkü bizim inanılmaz bir taraftar kitlemiz var." diyerek sözlerini tamamladı.
Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 4-2 kaybettikleri Galatasaray maçında en azından 1 puanı hak ettiklerini söyledi.
Uğurlu, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk ihtimalinin olduğu bir maçta Galatasaray deplasmanına çıkmanın kolay olmadığını belirten Uğurlu, "Son haftaya girmeden önce burada Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edebileceği bir maçı oynamak çok kolay değil. Maçın favorisi Galatasaray'dı. Ancak biz mücadele etmeye çalıştık, her şeyimizi sahaya koymaya çalıştık. Bu atmosferde buradan çıkmak da çok kolay olmuyor. Maalesef maçın başında iki sakatlık yaşadık. Özellikle ilk yarıda çok fazla birbirimize yakın oynayıp bloklar arasını kapattığımızda Galatasaray üretkenlikte biraz daha zorlandı. Ancak 2-1 öne geçtikten bir dakika sonra kazandıkları penaltı ve buldukları gol Galatasaray'ı iştahlandırdı. Müsabakanın 88. dakikasında yediğimiz üçüncü gol maalesef bizi moral olarak çok düşürdü." diye konuştu.
Ellerinden gelen mücadeleyi sergilediklerini aktaran kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Antalyaspor olarak burada yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Mücadeleyle birlikte Galatasaray deplasmanında iki gol atmamıza rağmen maçı kaybetmek de can sıkıcı. Önümüzdeki hafta Kocaelispor maçımız var. O müsabakayı kazanıp rakiplerimizin maçlarını bekleyeceğiz. Gelecek hafta, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynayacak. Onların maçları çok zor. Kazanıp onları bekleyeceğiz. Kendi maçımıza çıktığımızda son hafta kazanıp ligde kalsaydık bizim için avantajlı olacaktı." ifadelerini kullandı.
Sami Uğurlu, hakem kararlarını da eleştirerek, "Bu seyirci önünde oynamak gerçekten çok zor. Galatasaray taraftarı oyuna çok fazla etki ediyor. Çok fazla oyunun içinde. Burada ister istemez rakiplerle birlikte etkilenen birçok unsur var. Hakem, ağzında düdükle bekliyor sağ olsun. Ne olacak da ben düdük çalacağım diye gözlüyor. Orada onun önüne geçemiyoruz. Yıllardır böyle ve bu şekilde de devam edecek. Bu kadar mücadeleyle en azından buradan bir puanla ayrılmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ancak olmadı. Kocaelispor maçını kazanıp rakiplerimizin maçlarını bekleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
İki takımın kadro kalitesine vurgu yapan Uğurlu, "Yediğimiz şanssız goller var. Galatasaray'ın şampiyonluk maçında bu kadar kaleye gelmesi engel olabileceğimiz bir şey değil. İki takım arasındaki kadro kalitesini söylemeye gerek yok. Biz çok fazla mücadele ettik. Bence en azından bir puanı hak ettik ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.
Antalyaspor Teknik Direktörü Uğurlu, Galatasaray'ın son haftalarda 60. dakikadan sonra oyundan düştüğünü belirterek, "Galatasaray takımının rakip topla oynamaya ve geriye koşmaya başladığında oyundan düştüğünü biliyoruz. Kazandığımız toplarla geçiş yapıp Galatasaray'ı geri koşturmaktı amacımız. Ancak erken değişiklikler de ister istemez bizi etkiledi. Ona rağmen penaltıdan yediğimiz gole kadar bence istediğimiz her şeyi yaptık, rakibe de o imkanı vermedik. Ancak burada yadsınamaz bir Osimhen faktörü var. Kendi pozisyonunu yaratan, kendi golünü atan, kendi kendine asist yapan bir oyuncu Osimhen. Onu durdurmak çok kolay olmadı." diyerek sözlerini tamamladı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kolay bir sezon olmadığını belirten Sanchez, "Çok mutluyuz. Uğraşmamız gereken birçok zorluk vardı. Durumu bu aşamaya getirmek kolay değildi. Yine de başardık. Çok mutluyuz. Gelecek sezon için heyecanlıyız. Galatasaray, eskisinden daha güçlü olacaktır." dedi.
Sanchez, başarının keyfini takım arkadaşlarıyla çıkarmak istediğini dile getirerek "Ailemle de bu başarının tadını çıkarmak istiyorum. Gelecek sezon için hazır olmak istiyorum. Gelecek sezon daha zor olacaktır. Hazır olmalıyım." diye konuştu.
Taraftarlara mesaj veren Kolombiyalı oyuncu, "Onlara çok minnettarız. Nereye gitsek bizi destekliyorlar. İyi oynasak da oynamasak da bizi destekliyorlar. Onlar da bu sezonun kolay olmadığını biliyorlardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Birçok zorlu maç oynadık. Elimizden geleni yaptık. TFF Süper Kupa'da finali kaybettik ama taraftarımız yine oradaydı. Sezon başında koyduğumuz hedeflerden bir tanesine ulaştığımız için mutluyum. Gelecek sezon için hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Mario Lemina ise bu sezon şampiyonluk için çok sıkı çalıştıklarını belirtti.
Lemina, şampiyonluktan dolayı çok gururlu olduklarını anlatarak "Çok mutluyuz. Bu sezon için çok sıkı çalıştık. Çok iyi bir iş başardık. Taraftarımız iyi bir iş çıkardı. Teknik ekip de iyi bir iş çıkardı. Herkesi tebrik ediyorum." dedi.
Takımın gelecek sezon hedeflerine değinen Lemina, "Her şeyi kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak istiyoruz. Maalesef kupada şampiyon olamadık. Gelecek sezon neler olacağını göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
