Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sistemde 19. şampiyonluğunu kazandı Futbolda Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-1988'den itibaren oynanan 39. sezonda 19. kez şampiyon olan Galatasaray, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Türk futbolunda 1959'dan bu yana organize edilen en üst seviye ligde 6 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sezona kadar toplamda 25 şampiyonluğu bulunan sarı-kırmızılılar, bu sezon da ipi önde göğüslemeyi garantileyerek sayıyı 26'ya çıkardı. Galatasaray'ı 19 şampiyonlukla Fenerbahçe, 16 şampiyonlukla Beşiktaş, 7 şampiyonlukla Trabzonspor, birer şampiyonlukla da Bursaspor ve İstanbul Başakşehir takip ediyor.

Ligde 1972-1973 sezonuna kadar 6 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, sonrasındaki 13 sezonda tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini yaşadı. Uluslararası saygınlığı ve deneyimi olan Alman teknik direktör Jupp Derwall'in 1984'te göreve getirilmesinin ardından büyük bir gelişim yaşayan Galatasaray, 1986-1987 sezonunda mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretine son verdi.

"Cimbom" şampiyonluk hasretini dindirdiği söz konusu sezonun hemen ardından Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi. Galatasaray, 1987-1988 sezonuyla başlayan dönemde 19. kez ipi önde göğüsledi. Bu süreçte Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu.

Galatasaray için milat 1987

Sarı-kırmızılı kulüp ve Türk futbolu için 13 sezonluk şampiyonluk hasretinin dindiği 1987 yılı milat oldu.

Galatasaray, 1986-1987 sezonuna kadarki 28 sezonda 6 kez şampiyon olabildi. Bu dönemde Fenerbahçe 11, Trabzonspor 6, Beşiktaş 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Söz konusu süreçte ortalama 4,5 sezonda 1 lig kupasını kaldıran Galatasaray, sonrasındaki 40. sezonda ise 20. kez şampiyon olarak ortalama 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü.

1987 öncesinde 2,5 sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe, sonrasında 4,8 sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5,5 sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4,3 sezona kadar gelişti.

İkinci kez "Dörtledi"

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olarak lig tarihinin en uzun serisini tekrarladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en uzun şampiyonluk serisine imza attı.

"Cimbom" yaşanan istikrarın ardından 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarılarını elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon da Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı.

Armasına 5. yıldızı taktı

Galatasaray, Türkiye'de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı.

Türkiye'de yıldız uygulamasının hayata geçirildiği 2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu.

Sonrasında yaşanan rekabette Galatasaray, üçüncü yıldızı rakiplerinden önce takmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak dördüncü yıldızı formasına ekledi.

Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldızda kalırken, Galatasaray rakiplerinden önce 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldıza yürüdü.

Üç puanlı sistemin şampiyonları

Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından 39 sezonunda ipi önde göğüsleyen takımlar şöyle: