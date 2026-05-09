Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti

4. dakikada Göztepe öne geçti. Jeferson'un sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pas üzerinde buluşan Antunes'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak, savunma oyuncusu Abena'dan sekip filelerle buluştu. 1-0.

17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

24. dakikada Göztepe atağında Jeferson'un sağ kanattan getirip ceza sahası içerisinde gönderdiği top, kaleye paralel gitti. Arka direkte topla buluşan Cherni'nin vuruşunda meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Gaziantep FK, gole yaklaştı. Maxim'in köşe vuruşundan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lis, çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın ceza sahası sol çizgisi üzerinden kapıp ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda top, defans oyuncularından döndü. Arda Okun Kurtulan, önünde kalan topu auta attı.

56. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla altı pas önünde buluşan Bayo'nun yerden gönderdiği meşin yuvarlak, filelerle buluştu. 1-1.

66. dakikada Gaziantep FK, gole yaklaştı. Sol kanattan topu getiren Camara, defans oyuncularını çalımladıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, üst direkten dışarı çıktı.

73. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Antunes'in ceza sahası sağ önünden kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Jeferson, topu altı pas içerisine çevirdi. Taha Altıkardeş'in yükseldiği meşin yuvarlak, üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Antunes'in kullandığı korner vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Jeferson, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stanimir Stoilov: "Göztepe kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımızı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim"

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün puan tabelasına baktığınızda Göztepe kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımızı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir maç çıkardıklarını, yüksek dinamizm ve enerjik oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Çok fazla pozisyon ürettiklerini ve istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını aktaran Stoilov, "İyi oynadık sadece 1-1'den sonra 5 dakika orada bir konsantre kayboldu. Bunun ardından tekrar kendimizi toparladık ve aradığımız golü bulduk. Bugünkü galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Göztepe kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımızı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim. Geçen yıl 8. olarak ligi tamamlamıştık. Bu yıl ise 5. veya 6. olarak tamamlayacağız. Bu bizim adımıza gerçekten çok değerli ve bu şunu gösteriyor ki kulüp olarak ilerledik ve geliştik. Geçen seneye göre daha fazla puan topladık. Tüm Göztepe ailesi olarak bu ilerlemeyi ve gelişmeyi gösteriyoruz. Sadece ben ya da oyuncular değil, hep beraber taraftarlarımız, tüm kulüp olarak bunu başardık ve bundan dolayı mutlu olmalıyız." diye konuştu.

Stoilov, son maç öncesi oyunculara çok fazla baskı yüklemek istemediğini, çok önemli bir maç oynayacaklarını aktardı.

Son maçta en iyi oyunlarını ve performanslarını sergileyeceklerini ifade eden Stoilov, "Şimdi oyuncularımın çok iyi bir şekilde toparlanması gerekiyor. Daha sonra Samsun'a dinlenip gideceğiz ve orada her şeyimizi vereceğiz. Taraftarlarımıza özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü evimizde bizi sezon boyunca inanılmaz desteklediler. Depresyonda da her zaman yanımızda oldular. Bizi asla yalnız bırakmadılar." diyerek sözlerini tamamladı.

Mirel Radoi: "Sonucun biraz adil olmadığını düşünüyorum"

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu ancak maça kötü başlamadıklarını söyledi.

Kendi hatalarından bir gol yediklerini, sonrasında 1-1'i yakalamayı ve oyunda dengeyi kurmayı başardıklarını aktaran Radoi, "Rakibimizin sahanın her yerinde neredeyse 1'e 1 oynadığını biliyorduk. O yüzden bizim için kolay bir maç olmadı. Erken de gelen golden sonra tabi ki de bizim de kolay top kayıplarımız oldu. Hatta rakipsiz ve müdahale olmadığı alanlarda da çok basit toplar kaybettik. Bunun arkasında da zaten mağlubiyet geldi." diye konuştu.

Devre arasında takımla neleri doğru yapmaları gerektiğini konuştuklarını anlatan Radoi, şöyle devam etti:

"Bizden daha çok korner, duran top kullansalar da bence sonucun biraz adil olmadığını düşünüyorum. Tabi aslında benim kariyerim açısından da çok zor bir başlangıç oldu. Çünkü 3 mağlubiyeti arka arkaya kariyerimde ilk defa alıyorum. 16 pozisyona girdik bu maçlarda ve sadece 1 gol atabildik. Taraftarlarımızın önünde oynayacağımız zor bir maçımız daha var. En iyi şekilde maç çıkarmak istiyoruz."

Taraftarın önünde son kez oynayacaklarını hatırlatan Radoi, "Futbolcular açısından belki taraftalar önünde son kez oynayacaklar ya da son kez bu takımın formasını giyecekler. Gelecek yıl bu şekilde mağlubiyetleri hiçbir şey olmamış gibi kabul edemeyiz. Kaybetsek bile mağlubiyetten sonra bu kadar rahat olmamamız, soyunma odasında üzülmeyen, mücadele etmeyen futbolcuları hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Bunun şimdi söylememin sebebi gelecek sezon için herkes için açık bir mesaj olsun." diyerek sözlerini tamamladı.