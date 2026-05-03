Antalyaspor evinde Alanyaspor ile berabere kaldı

Sinan Özmüş
03 Mayıs 2026•Güncelleme: 03 Mayıs 2026
7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ballet'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Meschack'ın yerden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada sağ taraftan Safuri'nin kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Doğukan Sinik'in şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
45+1. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Van de Streek'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
60. dakikada sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına giren Ballet'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
63. dakikada sol taraftan kazanılan köşe atışında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lima'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Van de Streek'e çarparak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörden izleyen hakem Atilla Karaoğlan, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
83. dakikada Hagi'nin ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Ruan'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.