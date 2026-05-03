Liverpool'u yenen Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

Old Trafford Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Matheus Cunha ve 14. dakikada Benjamin Sesko'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıya 47. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle başlayan Liverpool, 9 dakika sonra Cody Gakpo ile skorda eşitliği sağladı: 2-2.

Maçın 77. dakikasında Kobbie Mainoo ile bir kez daha öne geçen ve kalan bölümde skoru koruyan Manchester ekibi, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Manchester United bu galibiyetle puanını 64'e çıkarırken, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi de garantiledi.

Bu sezon 11. mağlubiyetini yaşayan Liverpool ise 58 puanda kaldı.