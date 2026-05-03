Kasımpaşa ile Kocaelispor ​​​​​​​1-1 berabere kaldı

2. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Ben Ouanes ön direkte topu kafasıyla arkaya sektirdi. Benedyczak da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Kocaelispor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Serdar Dursun'un ceza sahası sol çaprazında aut çizgisine yakın bir noktada pasında topla buluşan Agyei, düzgün bir plaseyle topu filelerle buluşturdu: 1-1

34. dakikada Winck'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Benedyczak sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu çekti, kaleci ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.

89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan doğrudan kaleye gönderdiği köşe vuruşunda, top kalecide kaldı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: "Matematiksel olarak ligde kalmayı başaran bir takım var. Oyuncularımı bu yüzden tebrik etmek istiyorum"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, ligde kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "Bugün neredeyse bütün takımlar için heyecanlı ve önemli bir geceydi. Kasımpaşa için final maçıydı. Bizim için de matematiksel olarak bu zorlu ligde kalmak önemliydi. Böyle bir maça çıktık. 1-0 mağlup başladık. Golü yedikten sonra maça dönmek, beraberliği bulmak, öne geçecek pozisyonları yakalamak önemliydi. Eksiklerimiz ve sıkıntılarımız vardı ama iyi bir mücadele oldu. Artık matematiksel olarak ligde kalmayı başaran bir takım var. Oyuncularımı bu yüzden tebrik etmek istiyorum. 16 yıl sonra lige çıktık. Zor şartlarda başladık. Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftara da tüm sezon boyunca verdiği destekten dolayı teşekkür eden İnan, "Her zaman bizimle beraberlerdi. İstisnasız bir şekilde bizi desteklediler, varlıklarını hissettirdiler. İki maçımız kaldı, ikisini de kazanarak ligi bitirmek istiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de daha yukarıda başarı yakalamaya odaklanacağız." diye konuştu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Bir puana sevinmiyorum ama 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilecek tecrübeye sahibim"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, bir puana sevinmediğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Herkes için çok zor haftalar. Bugün kazansaydık çok rahatlayacağımız bir süreç olabilirdi. Haftaya başladığımızda düşme hattıyla aramızda 3 puan vardı, bugün 4 puan var." dedi.

Avantajlı bir şekilde son 2 haftaya gireceklerini belirten Belözoğlu, "Bu süreci yaşayan takımların, teknik adamların işi kolay değil. Kocaelispor da ligde kalmak adına zorladı. Hemen her takıma bu zorluğu yaşattılar. Bir puana sevinmiyorum ama 3 puanla 4 puan arasındaki farkı da bilecek tecrübeye sahibim. Oyunda üstün taraf bizdik. Herkes için başka bir meydan okuma haftası olacak ve Ankara'dan İstanbul'a başımız dik şekilde dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde olacak." değerlendirmesinde bulundu.