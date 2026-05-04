Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile müzakere sürecini hızlandırmaya hazır olduklarını belirterek, "Bu süreç tüm Lübnanlıların yararınadır ve hiçbir kesimi hedef almamaktadır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Müzakere sürecinden geri dönüş olmayacak, başka seçenek yok Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile müzakere sürecini hızlandırmaya hazır olduklarını belirterek, "Bu süreç tüm Lübnanlıların yararınadır ve hiçbir kesimi hedef almamaktadır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile müzakere sürecini hızlandırmaya hazır olduklarını belirterek, "Müzakere sürecinden geri dönüş olmayacak, başka seçenek yok. Bu süreç tüm Lübnanlıların yararınadır ve hiçbir kesimi hedef almamaktadır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut’taki Baabda Sarayı'nda bir grup milletvekilini kabul etti.

Görüşmede Avn, ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Ulusal kararımız ve birliğimizle tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz." dedi.

Siyasi partilere de çağrıda bulunan Avn, ordu ve güvenlik kurumları etrafında kenetlenmenin önemine işaret etti.

Washington'da yakın zamanda doğrudan müzakerelere zemin hazırlayacak, üçüncü hazırlık toplantısının yapılmasının beklendiğini aktaran Avn, "ABD himayesinde yürütülen bu süreç, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel ilgisi sayesinde Lübnan için önemli bir kazanım niteliği taşıyor. Bu da Lübnan açısından değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

ABD’nin çabalarına paralel şekilde müzakerelerin hızlandırılmasına hazır olduklarını vurgulayan Avn, şöyle devam etti:

"Müzakere sürecinden geri dönüş olmayacak, başka seçenek yok. Bu süreç tüm Lübnanlıların yararınadır ve hiçbir kesimi hedef almamaktadır. Zira yaşanan sıkıntılar istisnasız herkesi etkilemektedir ve Lübnanlılar savaşlardan ve bunların yıkıcı sonuçlarından yorulmuştur."

Avn, müzakere sürecinde belirlenen temel hedeflerin, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve esirlerin geri getirilmesi olduğunun altını çizerek, "Bunlar Lübnan’ın uzun süredir talep ettiği temel haklardır." dedi.