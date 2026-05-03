Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni yendi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

İlk yarı

11. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Berkay Özcan'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdaki Lichnovsky, kafayla topu altıpas çizgisine indirdi. Bu noktada bulunan Tiago Çukur, kaleci Velho'nun da çıkmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

24. dakikada Abdurrahim Dursun'un pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun arka direğe ortasında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.

45+5. dakikada Gençlerbirliği penaltıdan yararlanamadı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Adama Traore, Lichnovsky'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, kaleci Grbic ayaklarıyla gole izin vermedi.

Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

54. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasında Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Kranevitter'e çarpan top, altıpas çizgisine doğru yöneldi. Bu noktada bulunan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

55. dakikada Fıratcan Üzüm'ün sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Abdurrahim Dursun, penaltı noktasında bulunan Tongya'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, Kranevitter topu çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında da kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kontrol etti.

66. dakikada Traore'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgi üzerinde bulunan Goutas'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı sağına yatarak çeldi.

Fatih Karagümrük, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala küme düşme hattına geriledi

Natura Dünyası Gençlerbirliği, sezonun bitimine 2 hafta kala 28 puanla 16. sıraya geriledi. Bu sonuçla 28 puanda kalan Gençlerbirliği, 16. sıraya geriledi.

Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Volkan Demirel ile başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek ligde 10 maç sonra galibiyet hasretine son vermişti.

Ligin 33. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Gençlerbirliği, 34. hafta maçında ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ligde 32. haftanın ardından küme düşme hattının hemen üstünde 15. sıradaki Antalyaspor'un ve 14. sıradaki Eyüpspor'un 29'ar puanı bulunuyor.

Küme düşmeme mücadelesi veren diğer takımlardan Zecorner Kayserispor, 27 puanla 17'nci, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 24 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.