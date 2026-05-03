Kayserispor ile Eyüpspor berabere kaldı

4. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ taraftan Calegari'nin kullandığı kornerde altıpas içerisinde savunmanın arasından iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

10. dakika hızlı gelişen Eyüpspor atağında, sol çaprazdan ceza sahasına giren Umut Meraş'ın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

19. dakikada Cardoso'nun sol taraftan kullandığı kornerde altpasın biraz gerisinden Onugkha'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

33. dakikada Eyüpspor ikinci gole yaklaştı. Calegari'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

42. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Metehan Altunbaş, önünde kalan topa vurdu. Kaleci Bilal Bayazıt üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+5. dakikada Kayserispor'da Chalov, ceza sahası içerisinde önünde kalan topu filelerle buluşturdu. VAR'ın uyarısının ardından saha kenarında pozisyonu izleyen maçın hakemi Mehmet Türkmen, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Semih Güler'in pasında sol çaprazda topla buluşan Tuci'nin içeriye yönelerek kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak taca çıktı.

54. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, Tuci'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta kaleci Jankat Yılmaz sağına uzanarak topu çeldi.

60. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Yao'nun uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasında ön direğe koşu yapan Benes'in vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında arka direğe koşu yapan Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda, top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Açıkalın:"Kayserispor'un önümüzdeki 2 maçı kazanarak ligde yoluna devam etmesini umut ediyoruz "

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yapacakları 2 maçı kazanarak ligde kalmak istediklerini söyledi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, ligin son haftalarına girilirken maçlarda mücadelenin arttığını dile getirdi.

Açıkalın, alt sıralarda bulunan takımların düşmeme mücadelesi verdiği bu haftalarda Eyüpspor'un da kendileriyle aynı kaderi paylaştığını vurguladı.

Başkan Açıkalın, şunları kaydetti:

"İster istemez tabii bu gerginlik üzerimizde oluşuyor. Oyuncularımız yine de mücadelelerini verdi. Bugün farklı skorla da buradan ayrılabilirdik. Ama kaybettiğimiz bir şey yok. Sadece diğer haftalara taşıdığımızı düşünüyorum. Üç puan bizi burada özellikle rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada inanılmaz bir yere taşırdı. Gerçekten güzel olurdu. Ama dediğim gibi önümüzde Alanyaspor maçı var. Sonra içeride Konyaspor maçımız var. Biz bu maçlarda da layıkıyla oynayıp ligde kalacağımıza inanıyoruz."

Oyuncular ve teknik heyetle konuştuklarını belirten Açıkalın, "Kayserispor'un önümüzdeki 2 maçı kazanarak ligde yoluna devam etmesini umut ediyor ve bunun da böyle olacağını biliyoruz." diye konuştu.

