Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Salih Ulaş Şahan
08 Mayıs 2026•Güncelleme: 08 Mayıs 2026
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Ligin 32. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan başkent ekibi, 28 puanla 16. sırada yer alıyor.
Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, sezonun bitimine 2 hafta kala yeniden Metin Diyadin ile anlaştı.
Gençlerbirliği, ikinci Diyadin dönemindeki ilk maçında Kasımpaşa'yı yenerek kümede kalma yolunda galibiyet arayacak.
Başkent ekibi, Diyadin'in bu sezonki ilk döneminde çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştı.